【Hermes】手袋變形、發霉？七個保養手袋小技巧　避免悲劇發生

投資一個Hermès愛馬仕手袋除了必須眼光好、做足功課外，如何保養手袋、收納手袋讓其延長壽命也很重要。而無論是收納、使用或是清潔各方面都充滿技巧，深入了解後還有許多小技巧要學習。本篇就整理了一些保養手袋的小技巧，讓你心愛的手袋可以一直保持光鮮亮麗。

▼Hermes手袋保養要小心！7招幫你將手袋保持最佳狀態▼

+ 11 + 10 + 9

1.妥善收納

當妳擁有超過一個Hermès手袋，就會面臨如何收納的問題。收納得宜方能保持手袋的完美狀態。最基本是要將手袋放入防塵袋保存，同時也要在手袋內放入紙團或抱枕維持手袋原有形狀，否則時間一久手袋可能就會變形。另外加上潮濕的氣候，存放名牌手袋時應慎選通風位置，又或在櫃內放入除濕劑等具備除濕效果的用品，避免濕氣沾到手袋進而變質。而如果不常使用最好是每隔一兩個月亦最好將手袋取出通風，並為其去塵擦拭。

2.預防手袋變形

有些人習慣往手袋裡塞很多東西，久而久之這個習慣將會影響手袋的形狀，甚至導致提帶斷裂，難以回復原狀。為不影響手袋形狀，建議不要將所有重量都投放在一個手袋上。頻密更換手袋使用，也是能有效避免手袋長時間負重的情況。

3.預防發霉

普遍愛馬仕手袋都是採用牛皮、羊皮、鱷魚皮等各種動物皮革，主要成分是蛋白質，所以都容易受潮、起霉、生蟲。為此在使用真皮手袋時，要避免接觸油污、酸性和鹼性等物質。真皮手袋應定期送到專業皮革保養店中進行徹底清洗、消毒。在運用專業設備和工藝的清洗過程中，加入去霉、殺菌的專用藥劑，將各種病菌、黴菌徹底清除，從根本上避免了發霉現象的產生。

【相關文章．按圖率先預覽：【Hermès】比Birkin、Kelly更難買的Constance袋？靈感來自嬰兒▼▼▼

+ 7 + 6 + 5

4.避免與可造成污損的物品接觸

某些材質會在皮革上留下無法消除的痕跡，例如墨水（螢光筆和鋼筆）、油性物品（化妝品和口紅）、香水或含酒精的產品。因此這些物品放在手袋時要非常小心，建議可以再用一個小袋子裝起來這些物品，這樣即便他們的蓋子掉了或漏出來時，也不會直接接觸到內部的皮革。

5.因應天氣使用手袋

千萬不要在下雨天使用精品手袋，雨水屬酸性，滴落在皮革上會留下印記，尤其是麂皮，表面吸收雨水後會造成皮革顏色不均，難以消除。此外手袋也不宜暴曬，皮革長期暴露在猛烈陽光下會乾裂、褪色。如果真的要使用，建議在出門前噴上防水防污噴霧來保護手袋。

6.定期擦拭表面

定期擦拭是保養手袋的好方法，但每種質料都有其特性，一定要了解清潔的方法。最容易打理的是牛或羊皮手袋，可以將皮油塗在絨布上，再輕力擦拭手袋表面進行清潔。至於絨面、麂皮或皮草等特別質料則要用上相應柔軟的動物毛刷輕掃手袋表面。漆皮及鱷魚皮、鴕鳥皮等矜貴動物皮革則屬較難打理的質地，漆皮非常容易產生裂痕，清潔時只可用絲質或絨布加點漆皮潔護劑擦拭，而鱷魚皮、鴕鳥皮等稀有皮革則避免沾上皮油，只用乾布清潔即可。

7.金屬配件不能忽略

如果手袋上的金屬配件生鏽或掉漆，也會讓手袋失去很多價值，因此也必須妥善照顧。平常最好保持這些金屬乾燥，因金屬的不穩定性，導致它在潮濕環境中容易氧化生鏽。所以，金屬配件保養的最基本要求就是保持乾燥。

如果不幸真的發現氧化也要及時處理，以免皮革沾上氧化物。如果是金色的可以用擦銀布擦拭，如果是其他顏色，則可以用最細的砂紙輕輕打磨掉氧化層，然後將打磨處清理乾淨。當然這步驟可能比較複雜，可以找專家處理，但切記不要忽視這個小小的配件。

【相關文章．按圖率先預覽：【CHANEL】熱門手袋二手行情 經典2.55港幣約$26,000就有成交▼▼▼

+ 10 + 9 + 8

【本文獲「世界高級品」授權轉載。】