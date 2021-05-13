烘焙小幫手！網紅媽媽教善用1件家居必備廚具　零失敗輕鬆分蛋黃

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-13 10:00

【分蛋方法 / 蛋糕 / 蛋黃 / 烘焙 / 廚具】疫情下多留在家，不少人都愛上烘焙，當中少不免將蛋黃和蛋白分離的步驟，要分得完美總讓人感頭痛。有1位澳洲媽媽日前在社交平台分享1種分蛋方法，只需好好運用廚房裏的1件廚具，就能夠零失敗地輕鬆完成，網民看完影片都不禁直呼「這些年都白做了」。

澳洲媽媽日前在社交平台分享1種分蛋方法，只需好好運用廚房裏的1件廚具，就能夠零失敗地輕鬆完成。（IG「Carolina McCauley」影片截圖）

【用有孔鍋鏟分蛋步驟▼▼▼】

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市面上有很多「分蛋」教學，包括購買專門的分蛋器，或利用兩邊蛋殼徒手分蛋，不過一不小心蛋黃還是很容易滑進蛋白的湖泊中。

住在澳洲珀斯的網紅媽媽Carolina McCauley不時都會在Instagram上載1些家居知識短片，至今已吸逾42.5萬人追蹤，今次就介紹「最好的分蛋方法」，只見她拿着1個家居必備的有孔鍋鏟，並把蛋打在鍋鏟上，讓蛋白順着空孔流下，而蛋黃則穩待在鍋鏟上，此舉不但毫不費力就可以分蛋，每1顆蛋黃更是被分得乾乾淨淨。還有1樣妙處，即使蛋黃不小心掉下去，用這種鍋鏟也能把它撈起來。

影片隨即在網上流傳，不少網民都大讚這是天才的做法，親身嘗試後更發現非常好用，亦有人表示看完短片後只有1個想法：「為什麼之前咁多年都冇想到？」

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