易潔鑊燒燶底點清潔？7個方法減少刮花更耐用　點樣儲存都有影響

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-20 10:00

文：裝修佬 【PTFE／塗層／易潔鑊／保養／煮食／使用方法】易潔鑊是不少煮食新手喜愛的廚房鍋具，因為它的表面有稱為PTFE的塗層，可減低食材與鑊面之間的摩擦力，從而做到不易黐底的效果，煮食時不需要像不鏽鋼或生鐵鑊使用大量油避免黐底，煮食健康同時令清潔更方便。今日裝修佬告訴大家更多易潔鑊資訊及保養大法！

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易潔鑊優點同缺點：

優點：

1.容易打理

2.傳熱較平均

缺點：

1.不適宜大火煮食

2.保養不佳需更換頻密

怎樣選購安全的易潔鑊？

曾有傳易潔鑊塗層物料PTFE在高溫下會釋出致癌的有毒物質PFOA，使不少人都對選購易潔鑊感到遲疑。其實消委會易潔鑊報告2020有指出PTFE在大於350°C時會分解而釋出有毒物質，因此於250°C下的煮食溫度仍屬安全，而日常如蒸﹑炒﹑煎﹑炸溫度一般不會超過250°C。

為求安心，市民在選購易潔鑊時，可以留意產品有沒有列明「PFOA Free」，及有沒有通過一些外國食品級安全法規的測試：美國FDA、歐盟Regulation (EC) No. 1935/2004、德國LFGB等。

易潔鑊燶了怎麼辦？

易潔鑊清潔方便，以海綿或碗布清洗即可，但當面對易潔鑊黐底，出現大家常說的易潔鑊黑漬時，其實清潔也並不困難，不需要大力擦洗。只需要在燒焦後，倒入溫水然後煮沸，然後靜置到可接觸溫度，再清洗就很容易。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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