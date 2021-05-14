「翻版Rosé」不雅照疑外流　台灣美女網紅以紋身澄清：這能是我嗎

撰文： COOL潮流生活網 最後更新日期： 2021-05-14 22:30

身材火辣、個性直率的台灣知名YouTuber「美麗妄娜」以「真理系列」受到廣大粉絲喜愛，日前卻罕見在影片中以素顏的方式自曝自己罹患容貌焦慮症，讓不少網友都相當驚訝而掀起討論，豈料卻有網民在Dcard發言直指美麗妄娜過去劈腿、不雅照外流等傳聞，讓向來作風豪爽直接的美麗妄娜決定拍片自清，還強調自己如果有拍絕不藏私，一定分享給大家看。

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總是在鏡頭前展現最美自己的美麗妄娜，日前拍片公開吐露自己有容貌焦慮症，更以自身經驗呼籲粉絲不要管外界眼光，要學會愛自己。

想不到卻有網民在Dcard發文毀謗她，美麗妄娜決定不再沉默，先是在IG貼出Dcard的留言截圖預告：「網上現在傳言說，我和一堆男生的不雅照和迪卡的無限誹謗，請想吃瓜的來看來吃。在這邊跟各位打勾勾，我一定有福同享。」隨後她也在澄清影片中特別指出，網路上流傳的外流照，從頭髮染色的狀況、指甲等都能看出不是她，還特別秀出手臂上的刺青：「這能是我嗎？」

影片最後美麗妄娜也不忘開玩笑表示，身為一個大方的公眾人物，如果她有拍，第一個流出照片的就是她本人：「我會給別人機會搶先我一步發出來給大家看嗎？不可能嘛！」另外美麗妄娜還在影片留言區寫下：「打勾勾吧各位。請各位善良一點～世界會更美好」看得出來在她決定堅強的面對謠言時，內心承受了許多無奈。

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