美女寵物美容師有鄰家女孩Feel　甜美外貌＋不科學身材勁吸粉絲

撰文：卓柏安
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人不可以貌相，身材超級豐滿的她正職竟然是寵物美容師！台灣美女網紅Angela寶7（IG：_bao.7）以甜美外貌加上比例超不科學的身材跑出，平日衣著選擇趨向平實的她，淡淡地滲出鄰家女孩的感覺，反而在網上更受注目，所以其IG已經有多達19萬名粉絲，相當有人氣。Angela寶7最令人意外的是，她的正職是寵物美容師，早前一張照顧狗狗時的照片盡顯愛心，更是令網民都為之震驚！
Angela寶7是台灣網紅，以不科學身材及鄰家女孩感覺跑出。（IG「_bao.7」圖片）
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