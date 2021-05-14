台灣停電太熱了！女星超低胸露背散熱　IG曬3張清涼照吸3.5萬心心

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選美比賽出身的31歲台灣女星賴琳恩，2016年嫁給演員陳乃榮，夫妻感情甜蜜經常放閃。13日全台遭遇大停電，多個縣市地區漆黑一片，賴琳恩家也受到影響，她自爆熱到「越穿越少」，還曬出多張性感辣照，吸引3.5萬粉絲爭相按讚，直呼「太犯規」。

賴琳恩日前在社交平台上無奈表示：「家裡停電好暗，拿出好久沒用的蠟燭，也算是另一種浪漫⋯」，只見她穿著細肩帶低胸絲質短洋裝，不僅深V設計讓傲人上圍若隱若現，賴琳恩站在自家陽台透氣，整片美背更是一覽無遺，引人遐想。

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儘管遭逢停電，賴琳恩仍非常有情趣地點上好幾盞蠟燭，並準備加了檸檬片的啤酒，看來十分享受。貼文一出，吸引3.5萬人按讚，網友也驚呼「因為一場停電終於讓美人浮出水面了」、「沒有燈還是那麼正」、「我家有電，而且很浪漫，要不要來」、「開放告白嗎？」、「好性感」、「這背有101分」。復電後，賴琳恩則嬌嗔說：「趕快進去吹冷氣！要熱死了，越穿越少。」

同場加映：台女星賴琳恩IG分享「假半裸照」網民睇到噴鼻血：還以為沒穿！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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