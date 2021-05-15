WhatsApp新條款今死線！不接受會點？將刪帳號？網民轟：quit吧！

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-15 11:41

【WhatsApp新私隱條款／取消同意／WhatsApp privacy policy】WhatsApp新私隱政策更新限期於周六（5月15日）到達「死線」，WhatsApp更表明如何不接受新條款，將會逐步限制用戶功能；而翻查WhatsApp政策，最嚴重更可能會刪除帳號？ WhatsApp做法引起網民熱論，不少網民都擔心更新後會有什麼後果，但亦有網民直指「quit（WhatsApp）吧」。

即睇不接受WhatsApp新政策會有什麼後果！到呢個限期更會刪帳號？▼▼▼

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下載「香港01」App，即睇城中熱話

WhatsApp今次更新私隱條款政策，最大爭議在於用戶資料數據可與Facebook共享，且必須接受才能繼續正常使用WhatsApp，惹來網民用戶批評，不少網民表示會棄用WhatsApp，但亦有網民指出，公司及同事都用WhatsApp工作，「焗住用」。

更多網民精選意見 ▼▼▼

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其實WhatsApp新私隱條款政策，原本「死線」定在今年2月8日，惟由於引起爭議，遂延期至5月15日，暫未知今次「真‧死線」來到，會否再有改動。

截止2020年第3季，WhatsApp在香港社交媒體滲透率中排第2▼▼▼

同場加映：5000元消費券│政府再改申請使用限制！3類人不可領 12大須知一文看清

是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。而政府在5月5日舉行的立法會會議中，再回應了消費券計劃詳情，並再次更新了使用限制。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。

即睇有咩新限制！消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼

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以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。