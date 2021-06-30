消費券│八達通要用第二張卡申請？八達通新公布！注意8大隱藏收費

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-30 19:45

【5000元電子消費券／八達通octopus 3000元儲值上限／使用限制／隱藏收費／不常用八達通】政府$5000消費券計劃將於7月4日至8月14日接受登記申請，八達通是其中一個協助推行的支付工具，而八達通亦可以用6個方法把儲值限額提升至3000元，以方便使用消費券。不過八達通近日發聲明，就3個問題澄清，包括是否必須先提升儲值限額、是否需要以另一張八達通卡申領消費券，以及是否可用長者2元乘車優惠。 另外，現時八達通應用廣泛，除了實體卡還有電子領域，連iPhone、Apple Watch都可以透過Apple Pay進行八達通交易，可算方便。不過提提大家，如果八達通卡長期無使用，會每年收取行政費，亦有一些「隱藏」收費。

八達通申領要用另一張卡？八達通澄清3大問題！長者2元優惠是否可用？▼▼▼

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再看八達通、AlipayHK支付寶、WeChat Pay、Tap & Go領取消費券方法、分發期數、使用到期日▼▼▼

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6個方法提升八達通儲值限額至3000元▼▼▼

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八達通8大「隱藏收費」

八達通雖然方便，但其實有不少收費事項需要注意，例如不常用的八達通，亦要收取行政費用退款，而按金、辦理退款、報失等都要收費，大家要注意！

八達通實體 +電子版隱藏收費▼▼▼

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不過，以下8類別八達通可以豁免收取「不常用八達通行政費」，快看看自己的八達通是否以下類別吧。

8類獲豁免八達通👇👇👇

同場加映：5000元消費券｜3類人不可領！申請使用12大須知 可否淘寶網購？

【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，2021年7月4日接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用12大須知 3類人不可領取▼▼▼

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更多詳情：5000元消費券｜政府增申請限制！3類人不可領 申請使用12大須知