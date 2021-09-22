Muji嘅OEM商品即係乜？原來唔係無印良品製造　包括呢隻銷量冠軍

大家知道常看到的「OEM」代表什麼意思嗎？「OEM（Original Equipment Manufacturer）」是指品牌方提供產品設計及配方，再由製造廠按圖索驥生產，可說是純代工的生產模式。日本無印良品MUJI暢銷產品中也有不少由知名大廠生產的OEM商品，長年高居食物類銷售冠軍的異國咖哩速食包就是其中之一，還有哪些商品本篇一一為你介紹。



無印良品推出的急速充電插頭找來由前Google工程師創辦的智慧三C品牌「Anker」代工，可支援TYPE-C，符合最新三C產品需求趨勢。產品附的保證書上頭載名製造商為「アンカージャパン」，就是日本Anker公司。插座可收起，收納不佔空間，純白無LOGO的設計滿滿無印良品風格，更有大廠代工的品質保證，讓人不入手也難啊！

無印良品這款附急速充電插頭的行動電源同樣也是由日本Anker公司代工，巧妙將地行動電源與充電豆腐頭二合一，不怕外出時電不夠充，同時也能節省包包空間。

看看還有哪些Muji無印良品商品是找其他公司代工製造的（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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無印良品體重計（TANITA代工）：無印良品體重計由日本健康管理品牌TANITA代工生產，外觀保持無印良品的簡約風格，踩踏的表面採舒適設計，大型液晶則是顯示方便閱讀體重，直接站上電源就會自動開啟測量。最大荷重為150公斤。

無印良品可擦式原子筆（PILOT代工）：無印良品的可擦式原子筆由日本文具大廠「PILOT百樂」代工生產，相信大家都對PILOT非常熟悉，他們家製造的文具可說是陪伴著大家從求學到進入職場的重要夥伴。可擦式原子筆用筆蓋就能簡單糾正錯誤，共分0.5mm、0.4mm兩種粗細，並可購買補充筆芯。

無印良品異國咖哩速食包（にしきや代工）：無印良品異國咖哩速食包由日本料理包專門店「にしきや（NISHIKIYA）」代工，嚴選當地素材與天然調味料，打造超道地、口味超多元的咖哩速食包。單人份設計，微波加熱即可食用，可說是獨居在外的用餐好幫手。異國咖哩速食包口味超多元，甜味辣味、牛豬雞海鮮、綠咖哩等，每款都風味獨具，等你一一品嘗。

以上就是日本無印良品OEM產品四選，這些擁有高評價的人氣商品都來自大家熟悉的日本大廠代工製造，品質更是讓人放心，下次逛無印良品時都可以參考購入喔！

【同場加映】日本MUJI無印良品零食文具熱銷排行榜 呢款自己食同送禮一樣啱（點圖放大瀏覽）▼▼▼

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【同場加映】MUJI無印良品把間尺點解兩面都係cm？同類超貼心產品仲有呢啲（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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【本文獲「Japaholic」授權轉載。】