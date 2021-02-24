MUJI無印良品把間尺點解兩面都係cm？同類超貼心產品仲有呢啲

撰文： Japaholic 最後更新日期： 2021-02-24 21:30

左撇子生活在這個充滿為右手設計的世界實在是有諸多不便。又被朋友TAG一次的左撇子朋友們先別關掉頁面，這不是又一篇左手專用工具介紹文章。這篇是要介紹4樣無印良品以「好感生活」為概念，加上一點巧思所設計出左右手都能用的小工具。共用而非專用，讓不管慣用哪隻手拿起工具都能自然使用。

畢竟生活在處處都是右手專用工具的世界，有些人從小被糾正，寫字用右手但吃飯用左手；有些人吃飯寫字左手但運動用右手；有些人已經習慣右手用開罐器或剪刀，有些還是需要買左手專門用具。

雖然不便已經是日常，大家都有自己的一套處理方法，但有時還是會遇到一些不太愉快的「小驚喜」。例如自助餐當你右手拿餐盤左手舀湯，湯匙舉起來才發現開口在另一邊的湯杓，或是考場的右手專用書桌等。一定要分左邊或右邊的剪刀之類的工具就算了，這種自以為體貼的小設計真是可以一秒惹怒左撇子們！身為家裏有左撇子的右撇子們不小心拿到左手專用工具也是挺麻煩的吧？其實最好的情況就是有左右手都方便使用的工具啊。

雙面間尺、兩用鎅刀…… 看看無印良品4款適合左撇子的小工具（點圖放大瀏覽）👇👇👇

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統計顯示左撇子平均比右撇子短命，原因大概不外乎是不順手的工具產生的意外以及不便的日常壓力累積吧。

希望世界上可以有越來越多這種兩手都可以用的工具！

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