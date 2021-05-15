網紅拍片曬住酒店嘔心惡行　沐浴露混尿　尿射水壺：讓下個房客喝

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-15 11:00

【酒店 / 水煲 / 煲水 / 衛生 / 遊戲直播主】網絡不時流傳各種有關酒店熱水壺的暗黑用法，例如煲底褲、浸絲襪甚至盛載嘔吐物，原來還有更多嘔心「玩法」！日前內地有網民發現，1個擁有逾百萬粉絲的遊戲網紅，竟然在網上群組大膽分享缺德短片，透露自己去酒店時在房間內的熱水壺撒尿，並會將尿液及口水混入沐浴露、洗髮露等，非常令人反胃。該名直播主還在群組中炫耀地說：「其實我幾乎每次去酒店都會這麼玩。」更笑稱其童子尿不是誰都能喝到。短片火速引起網民震怒，他們表示要永久封殺其賬戶，「影響惡劣，誰敢用酒店水壺？社會信任就這樣一點點瓦解了」。 涉事網紅一度不肯回應事件，直至被直播平台封鎖帳戶才肯道歉認錯，但卻大吐苦水稱自己「有苦衷」，令網民大感傻眼。

內地有坐擁百萬粉絲的遊戲網紅，竟在網上群組大膽分享缺德短片，透露自己去酒店會在房間內的熱水壺撒尿，並會將尿液及口水混入沐浴露、洗髮露等。（影片截圖）

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昨日（13日）內地有網民爆料，指遊戲網紅直播主「沫辰和平精英」在社交平台的群組分享短片，自爆自己喜歡在酒店房向熱水壺撒尿，「我記得之前我在長沙一個那邊酒店（撒尿），其實我幾乎的話每去酒店都會這麼玩兒的」。

在網上流傳的多條短片中，可見1名男子拿起酒店房間內的熱水壺，然後把壺口對着下體稱要撒尿，「兄弟們，我要往裹面尿泡尿了，讓下一個房客來喝」，然後他蓋好熱水壺，走到廁所接着說：「把這裏面的尿液倒了，下次的顧客他們也不知道，然後直接用這個燒水喝」。

在另1條短片，該男子對着廁所內的黃色沐浴露，指內裏包含着他的尿液；而第3條短片中，該男子打開沐浴露的蓋子，聽到他朝瓶子內直接吐口水，「讓下面的人來用」。直播主「沫辰和平精英」把短片發送到社交平台的群組，惹起網民譁然。

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事件在網上曝光後，網民湧到該名網紅的遊戲直播界面追問撒尿一事，「沒被封？」、「舉報違規」、「表面上裝作無所謂，其實心裹慌得一批」，網紅還死撐不回應，繼續做遊戲直播。

網民湧到該名網紅的遊戲直播界面追問撒尿一事，但網紅繼續遊戲直播，不作回應。（網上圖片）

內地《瀟湘晨報》的記者也發現此事，私訊網紅尋求回應，亦得不到回覆。遊戲直播完結後，當網紅繼續與網民互動期間，突然直播頁面被平台禁了，並彈出提示畫面說明封禁原因，指直播內容涉嫌違規。

網紅完成遊戲直播後，當他和網民繼續互動聊天時，直播頁面突然被平台禁了，並彈出提示畫面說明封禁原因，指直播內容涉嫌違規。（網上圖片）

同日晚上，《瀟湘晨報》記者亦獲得平台回覆，指平台了解到該主播存在上述惡劣行為，故對該賬號進行及時封禁。事情發展到這地步，涉事網紅才肯道歉認錯，表示自己不應該被一時的熱度蒙蔽了雙眼，但他竟死撐說自己亦是「無可奈何」，稱「我不炒作就很可能會被餓死，真的有時候沒法堅持下去了，每個月做主播賺不到錢很多時候還得倒貼，不是我不努力，而是我努力了，根本就沒有看到過成果」。

湖南睿邦律師事務所執行主任劉明表示，如果流傳的短片屬實，男子的行為或已經構成違法犯罪，因為在熱水壺、沐浴露內撒尿等行為，會對下一任房客造成身心不適，可構成民事侵權。此外，劉明亦指出，男子的行為可能違反治安管理處罰法，如果做了不下一次，還可能涉及尋釁滋事。如果男子為了吸引眼球而編造虛假信息以便傳播，繼而令社會恐慌，也有可能違反治安管理處罰法的相關規定。

（綜合）

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