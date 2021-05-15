馬國10歲童染疫被送走隔離　不忍見公公婆婆擔心到喊：我很快回來

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-15 09:00

【新冠肺炎】小孩子能如此生性，除了佩服，還令網民相當感動！馬來西亞1名10歲男童的父母早前已經染疫，日前自己都中招確診，在當地衛生部的救護車接走他去隔離的時候，他眼見爺爺奶奶擔心得哭了出來，竟含淚叫公公婆婆：「不要哭，不要擔心我，我很快回來的！」事件被分享到地區facebook群組，許多網民大讚小男孩的表現，敬佩他竟能如此堅強。

男童被送走隔離時，其祖父母擔憂得哭了出來，結果男童反而表現得很堅強，感動了許多網民。（fb專頁「我們的新村 - 馬接峇魯新村」圖片）

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馬來西亞馬六甲馬接峇魯新村（Machap Baru）的地方fb專頁「我們的新村 - 馬接峇魯新村」分享村內1名男童的故事，該名10歲男童日前確診，14日早上衞生局的救護車前去接載他入隔離中心，由於公公婆婆非常擔心，看到孫兒要獨自上車時，當場哭了起來。

沒科到男童看到公公婆婆在哭，在自己都流下眼淚的情況下，仍含淚堅強叫他們老人家不要哭，「阿公阿婆，不要哭，不要擔心我，我很快回來的」。帖文大讚男童年紀輕輕已經懂得自己獨自面對困難，「努力對抗病毒，他真的很勇敢」。

村民也透露男童的父母早前已確診新冠肺炎，留醫隔離中心，事發時不在家中，男童會被載送到沙登低風險冠病治療及隔離中心。網民看到小男孩如此勇敢，大讚他非常堅強，祝他早日康復。當地傳媒指，馬接峇魯新村月初出現咖啡店感染群組，截至13日已有79宗確診。

（綜合）

網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片，引來網民熱議，上圖為其中之一的粟米肉餅飯。（網上圖片）

不少網民直斥隔離營伙食太差，連杯麵或中小學校的午飯也不如。（網上圖片）

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有網民P圖為白麵包加入豐富餡料，同時於麥皮上加上生果及果仁，賣相頓時變得吸引。（高登討論區圖片）