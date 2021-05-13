隔離營「粟米肉磚飯」被批　網民P圖救劣食　秒變靚仔厚切火腿扒

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-13 13:00

【變種病毒 / 新冠肺炎 / 竹篙灣隔離營 / 強制檢疫 / 粟米肉餅】被要求住進隔離營至少2星期強制檢疫已經令人沮喪，若只獲供應劣食飯盒，隔離日子更是度日如年。早前網上流傳多張竹篙灣隔離營提供、賣相猶如廁所瓷磚及鞋墊的疑似栗米肉餅「劣食」照片，其後亦爆出營內疑出現集體食物中毒事件，引來公眾關注膳食質素。有網民早前就於討論區發起改圖行動，召集巴絲打以「P圖」方法「拯救」劣食，令鞋墊肉餅及蒼白麥皮也能改變「賣相」，變身極邪惡的隱世美食！

網上瘋傳隔離營的早午晚餐照片，引來網民熱議，上圖為其中之一的粟米肉餅飯。（網上圖片）

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網民「馬來西亞球迷」於高登討論區以「有冇改圖大師可以用photoshop令啲嘢食睇落賣相好少少」為題發文，貼出多張流傳由竹篙灣隔離營提供的飯盒相片，以及坊間食肆出品外賣圖片，希望一眾改圖達人一展身手，將令人胃口全失的劣食起死回生。

不少網民直斥隔離營伙食太差，連杯麵或中小學校的午飯也不如。（網上圖片）

當中例子當然不乏早前被網民形容為「差過監躉飯」的營養早餐，可見飯盒左邊放有2件薄切三文治，右方則有半盒猶如嘔吐物的麥皮；亦有「隔離營名物」、賣相猶如廁所瓷磚、鞋墊及芋頭糕的「高壓栗米粒謎肉飯」。另下樓主也提供1間茶餐廳的外賣炒蜆照片，相中可見被豉椒醬汁包裹的蜆殼內裏竟藏有滿滿污泥，放進口才驚覺中大伏。

即看網民改圖示範▼▼▼

有網民P圖為白麵包加入豐富餡料，同時於麥皮上加上生果及果仁，賣相頓時變得吸引。（高登討論區圖片）

帖文引來不少網民發揮創意，有人認為營養早餐名不副實，故為白麵包加入豐富餡料，同時於麥皮上加上生果及果仁，賣相頓時變得吸引，猶如妙手回春。「豉椒炒泥蜆」經過P圖後，亦換上大大隻新鮮蜆肉，「脹卜卜」的外形令人覺得非常抵食！

至於「終極大boss」粟米肉餅圖，網民亦花盡心思以不同方法「拯救」，有人將圖片重新調色，令灰黑色的肉餅變成像火腿的粉紅色，連帶令粟米及白飯也變得新鮮，甚至有人直呼「正常好多」、「呢張食得落」。

「終極大boss」粟米肉餅被網民重新調色後，頓時搖身一變成為厚切火腿扒，有人直呼「呢張食得落」。（高登討論區圖片）

不過有人認為粉紅粟米肉餅給人「莫名嘔心」的感覺，引來高手再出招，直接P走所有粟米粒，同時加上輕微煎燶效果，令肉餅搖身一變成為厚切火腿扒！亦有人從宣傳角度入手，將已P圖的粉紅肉餅「強行置入」市民於餐廳外排隊等候的相片，加上1句「排長龍食1cm厚切香煎餐肉粟米飯」，即時成為最佳推銷方法。有網民認同「人靠衣裝，食靠包裝」，更建議於圖片上加上「極邪惡」、「紫薯」及「芝士拉絲」等港女至愛的字眼作招徠。

去年有連登仔入住竹篙灣檢疫中心，可見中心提供的膳食及零食賣相不差：

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港台節目主持人鄭萃雯曾入住隔離營，分享有關情況：

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同場加映：網民直擊入住竹篙灣隔離營 初頭以為收詐騙電話 無奈婚宴再延期【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

網民直擊入住竹篙灣隔離營 初頭以為收詐騙電話 無奈婚宴再延期

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樓主入住隔離營過程▼▼▼

1名居於東涌映灣園悅濤軒第11座的確診菲傭上月29日驗出帶有雙重變毒病毒株，當局即晚安排400戶居民、涉近1000人漏夜檢測後到檢疫中心隔離21日。有女網民在討論區發文「報喜」，指老爺奶奶為映灣園悅濤軒第11座居民，收到通知須到竹篙灣隔離營接受隔離。她雖為兩老感到擔心，希望他倆平安無事，但也直言「一諗到21日唔使對住奶奶真係好開心」。

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沙田區議員陳運通去年曾發文分享在竹篙灣檢疫中心隔離的經驗，列出9大Q&A及8大必帶物品【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】