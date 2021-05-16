台灣疫情│火鍋店宣布「耍廢」關門：錢再賺就有　網民激讚有良心

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-16 09:00

【新冠肺炎 / 疫情 / COVID-19 】台灣本土疫情急速惡化，昨日（14日）單日確診數字暴升至180宗，疫情指揮中心宣布台北市及新北市雙雙提升警戒線至第3級，所有娛樂場所需關閉，民眾人心惶惶，四出搶購防疫物資。有網民昨日在facebook群組貼出新北市1間火鍋店的防疫通告，該店表示即日起至本月18日「耍廢」（即暫停營業），希望藉此保護員工，又強調「錢再賺就有」。通告旋即引來網民熱議，逾萬人讚好指老闆有良心，但亦有網民追問員工是否放無薪假。

有網民貼出新北市1間火鍋店的防疫通告，該店表示即日起至本月18日「耍廢」暫停營業，通告火速引起網民熱議。（fb「路上觀察學院」圖片）

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有網民昨日在fb群組「路上觀察學院」貼出一張相片，相中可見有店舖在鐵捲閘外貼出防疫告示，寫道：「耍廢如果可以救台灣，我們決定繼續耍廢，錢再賺就有，保護員工。5/18視疫情狀況營業。」店長其後代表老闆娘在帖文留言，表示他們是自主耍廢，全體員工都很平安，沒有人確診，雖然店舖需要交租，但他們仍然選擇不營業數天，「我們只是不想心驚膽顫做生意，等疫情緩和後開店，也歡迎大家光臨」。

帖文引來網民瘋狂讚好，不少人大讚店家有良心，「別人的老闆總是不會讓我失望」、「好想標記我的老闆但我不敢」，但亦有不少網民追問店家，到底員工可否繼續領薪水員，亦有人指可能員工不想耍廢，「我不想耍廢 我還有房貸、信用卡要繳 我還要吃飯」。

（綜合）

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