台灣疫情｜民眾湧超市瘋搶食物　這2種沒人買　網民：證沒失理智

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-15 17:25

【台灣疫情／新冠肺炎】台灣新冠肺炎疫情嚴峻，昨日（14日）1天確診案例達破紀錄的180宗，新北市及台北市即調升至第三級防疫警戒。消息宣布後，當地民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，有2樣食物還是沒人買，笑說：「恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去。」

台灣民眾湧進超級市場，把日用品和食物搶購一空，不過網民就發現1個現象，即使貨架差不多全被掃空，但有2樣食品還是沒人買。（fb「路上觀察學院」圖片）

台灣超市搶購潮▼▼▼

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因應台灣疫情升溫，當地指揮中心宣布，全國休閒娛樂場所如電影院、體育館、圖書館等即起關閉，宗教禁止進香團與遶境活動、校園停止開放，稍早前更傳出，如社區感染爆發無法控制時，或會實行封城措施，超市因而陸續出現日用品及泡麵搶購潮。

不過，台大醫院婦產科醫師施景中在facebook表示，有見超市瞬間被擠爆，呼籲大眾還是別去搶購，以免群眾感染，又分享1個有趣的現象，指貨架上的三色豆和「某些泡麵」還是沒有人買，意味着「雙北人恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去」。

有網民直言三色豆就是「就算世界末日還是滯銷的食品」，（資料圖片）

帖文隨即引起網上瘋傳，網民們都非常有共鳴，直言三色豆就是「就算世界末日還是滯銷的食品」，正如意大利人去年掃貨囤糧時，亦只有菠蘿Pizza沒人搶買，但亦有人指應苦練吃三色豆，「敢吃就能生存到最後」。另外，有網民就估計醫生所說的「某些泡麵」，應該是在網絡上被公認難吃泡麵第一位的「雙響泡」杯麵。

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