台灣疫情｜商業區如空城　西門町唔見人影　網民讚：給我在家耍廢

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-16 15:50

【台灣疫情／新冠肺炎／台灣病例】台灣今（16日）單日新增確診本土案例達206宗，台北市及新北市升至三級警戒，大批民眾隨即湧到超市搶購物資。不過，不少網民就紛紛在社交平台呼籲大家「自行封城」，網上自昨日起亦有信義商業區、西門町等地的「空城照」，看到原本人潮如鯽的鬧市，在疫情爆發後的周末卻頓時變得空盪盪，驚歎台灣民眾夠團結，「不說還以為是拍電影清場呢」、「好像在過年」。

台灣今（16日）單日新增確診本土案例達206宗，民眾呼籲留家抗疫。（fb群組「信義區三兩事」）

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台灣目前以台北和新北市為疫情「重災區」，台北市市長柯文哲昨（15日）公開呼籲民眾「沒事給我待在家裏」、外出戴口罩等，而大批網民亦紛紛轉發同一帖文，表示台灣將會示範「在2周內解除三級（警戒）」，鼓勵市民做好防疫；除了勸喻台北和新北市居民在這段時間不要回老家，網民也呼籲民眾「留家耍廢」。

台北信義商業區猶如「空城」▼▼▼

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facebook群組「信義區三兩事」最近接連有網民上傳「空城照」，看到周末的台北信義商業區不同以往，香堤大道和台北101廣場在下午和晚上時間都非常冷清，而着名食店「鼎泰豐」在周六（15日）晚市時段，更是「內用等待時間0分」，門可羅雀。

台北部份捷運站、西門町等鬧市人潮大減▼▼▼

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照片一出，大批網民留言表示大感安慰，希望民眾能繼續做好防疫直至解除疫情警戒，「應該比過年時候人還少了」、「希望能保持」、「不錯！代表大家很有防疫觀念」、「一度以為這是剛天亮拍的」、「三級警戒解除指日可待，為台北人喝采」、「我承認……我整天在床和沙發之間難分難捨」。

然而，部份網民就指其他地方人流依然，並非所有地方的人都聽從防疫建議，「傳統市場早上還很熱鬧」、「大多的人都跑去賣場和藥妝店人擠人搶物資去了！」、「因為都在好市多、全聯，請支援收銀」。

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