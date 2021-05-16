唐綺陽最新疫情預言：將有更壞消息　一個月內不這麼做台灣有危險

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近日台灣本土確診案例激增，指揮中心已發布升至第三級疫情警戒，各地皆以嚴密的防疫措施面對。知名占星學家唐綺陽15日發文，稱「會有更多不安的訊息傳來」，呼籲民眾保持冷靜，維持抗疫原則，貼文一出引起大量討論。

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唐綺陽於FB粉專「唐綺陽占星幫」發文指出，台灣目前正位於抗疫的重要時機，「今（5/15）早上九點半，至下週一（5/17）晚九點，月亮進入『扣動火冥對分板機』位置，意即，可能會有更多不安的訊息傳來。」她呼籲民眾務必保持冷靜，「水逆效應的此刻，我們承受的正是『之前疏忽的後果』。」

過去民眾確信台灣防疫有成，警戒心難免鬆散，因日前進入「社區感染」才開始大舉篩檢。她提醒民眾確診數字攀升實屬正常，「讓已感染者能趕緊確診、隔離、就醫，才是好事，所以不要獵巫、歧視」。她也點出「不要蔓延、不要恐慌」，希望台灣民眾能夠團結一心，以去年嚴謹的抗疫精神面對，「未來一個月內是關鍵，讓我們提高警覺，少出門、戴口罩、勤消毒、勤洗手，只要病毒不再擴散，那，台灣就還是安全的」。

貼文一出引起大批網友留言回覆，「老師好神啊……今天180」、「什麼蓋牌不要製造仇恨！身為台灣人最幸福、最自由、最驕傲的」、「被掩蓋的終要被揭露出來，照顧好自己才能保護家人」、「老師能算出疫情哪時結束嗎？」、「在政府直播前先看到這篇貼文，還不明白還能有什麼不安訊息，結果隔沒多久就看到政府宣布新增180案例」、「把螺絲重新上緊就是，大家一起加油撐過去，沒道理我們去年資訊缺乏、彈藥不足可以撐過去，現在卻不可以」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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