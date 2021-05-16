台靚仔網紅接匿名電話　稱的士司機確診籲留家　即時咁做獲狂讚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-16 19:26

【台灣疫情／新冠肺炎／台灣病例】台灣今（16日）單日新增確診本土案例達206宗，再創單日新高，台北市及新北市升至三級警戒，民眾除了到超市搶購物資外，自發呼籲「留家耍廢」協助防疫，連本來人來人往的信義商業區及西門町等地，於周末也出現「空城」狀態。 當地網紅兼YouTuber「Crazy Man 瘋男王柏傑 Nick」就於個人專頁分享，指昨晨起一直收到沒有來電顯示的電話，表示接載過他的計程車司機已確診，他一度懷疑收到詐騙來電，但為安全起見亦決定暫停拍片及留在家中，同一時間向當地政府確認消息，做法獲網民大讚。

台灣網紅兼YouTuber「Crazy Man 瘋男王柏傑 Nick」指昨晨接到沒號碼來電，告知曾接載他的計程車司機已確診，為了安全起見，他決定先停工留家休息再確認消息。（fb「Crazy Man 瘋男 Nick」圖片）

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擁有26萬粉絲的台灣網紅兼YouTuber「Crazy Man 瘋男王柏傑 Nick」（下稱瘋男）於個人facebook專頁發文，指昨日（15日）早上起不斷收到沒顯示來電號碼的電話，接聽時即告知：「您昨天是否從XX路搭乘計程車，那位司機確診了，請您自主管理14天不要出門，如有不舒服馬上通報就診。」

瘋男接聽電話後不禁大嘆，當初自己是「覺得捷運太多人很危險，才搭計程車」，沒料卻接到的士司機確診的消息，但他強調車程「全程都有戴口罩，目前也完全沒有不舒服」。為了安全起見，他即時決定取消14日以內的工作安排，留在家中「自主管理」，並向觀眾「預告」頻道或要暫停更新，「本來今天要拍片的，行程也全部取消，希望大家身體健康，沒事真的不要出門了，計程車也很危險，可以就自己開車、騎車」。

瘋男一度懷疑收到詐騙來電，但為安全起見亦決定暫停拍片及留在家中，獲網民大讚負責任。（fb「Crazy Man 瘋男 Nick」圖片）

由於陌生來電未有顯示號碼，瘋男一度懷疑遇上詐騙來電，故決定向當地衛生局確認消息，並致電「1922」疫情通報專線及叫車程式查詢，「我也把我的資料都給了1922，能配合的我全力配合，先不論我是不是被詐騙，我覺得全民共同防疫是應該的」。然而無論政府或叫車程式的負責員工，均未能確定電話的真實性以及是否有司機確診，「（沒來電顯示）電話完全沒有跟我要資料或幹嘛，聽起來也不像詐騙」。

他其後再於限時動態表示，計程車程式負責員工致電時指仍未能聯絡到接載他的司機，「目前真的無解，只能等晚上新聞看有沒有計程車司機（確診）了」。帖文引來有相關經驗的網民回應，指相關電話有一定可信度，「我之前也是不接未顯示來電的號碼。前陣子一直有未顯示的來電，之後經過確認是政府部門打來的，對方還說怎麼都不接」、「我也是接到無號碼，接起來他會直接問你的名字，問你有沒有去過哪裏，他也會說他那裏是哪邊」，不過也有人提醒瘋男保持警覺，有需要可向當地警方或防詐騙專線查詢，「香港現在也有很多假扮衛生當局的事件發生」。

瘋男今午（16日）再次發文，指現時仍未能確定涉事司機是否確診，即使有權出門，但他也會遵照衛生局的建議留家自主管理，「現在就是非常時期，我不希望造成任何防疫破口，我查了每個電話，目前都查不到結果跟司機（身份）。我也是呼籲大家，不要以為坐計程車就很安全，口罩還是要戴好戴滿，然後最近也真的有疫情的詐騙，也希望大家多注意、多確認」。

瘋男亦感謝一眾網民對他的關心，「除了肌肉量有點掉了，體脂肪有點升高了，然後就是肚子有點餓了，剩下沒什麼問題」，又稱如有任何狀況將會於專頁更新。對於網民針對其網紅身份的批評，他則霸氣反駁：「我接到電話當下，他說的是『自主管理』，不是『居家隔離』，我是可以出門的，但我就直接把14天的工作取消，我還有員工要養好嗎？我也自己吸收了，還叫朋友幫我買一些食物，放到我家門口，我做得還不夠嗎？」

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不少網民大讚瘋男在未確認消息真偽的情況下，仍願意先暫停工作留在家中，以免造成防疫破口的做法，「就是有你這樣的人台灣的防疫才會比其他國家做得好，繼續保持，加油」、「沒有人想拿到自己的健康炒新聞，你有疑問第一時間提出，也做了自主管理，非常棒」、「謝謝你的謹慎，給大家好榜樣」。

台灣單日新增確診本土案例達206宗，再創單日新高，民眾響應政府呼籲留家抗疫，信義商業區、西門町等地出現「空城」狀況，原本人潮如鯽的鬧市，在疫情爆發後的周末卻頓時變得空盪盪，令人驚歎台灣民眾夠團結。

台灣今（16日）單日新增確診本土案例達206宗，民眾呼籲留家抗疫。（fb群組「信義區三兩事」）

台北信義商業區猶如「空城」▼▼▼

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台北部份捷運站、西門町等鬧市人潮大減▼▼▼

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