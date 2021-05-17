同長輩住一定明：超市買嘢返屋企一開雪櫃即崩潰　滿到蔥都塞唔落

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-17 10:30

對與長輩同住的媳婦來說，碰上容易相處的老爺奶奶應是幸運的事，但原來老人家太愛錫自己也會帶來煩惱。網友溫小姐便在爆怨2公社分享自己家裡的冰箱常被長輩「關懷」擠滿的心情……

與長輩同住的你也有類似煩惱嗎？點擊放大瀏覽溫小姐原文及她家雪櫃的「盛況」👇👇👇

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有網友表示十分理解：「小咖，我家三台大冰箱，其中一台是營業用四門冰箱，一個冷凍櫃四門塞到懷疑人生，甚至裡面食物都五顏六色的，這樣的狀態已經持續10幾快20年了，一台正常的三門冰箱則是完全不敢去開，因為也是滿滿的。只要打開冷凍那部分，一定要慢慢地開 不然就會直接送急診，直到媽媽生病才肯罷休。有聽過冰箱裝太滿太重，會吱吱叫的冰箱嗎？有，我家就是。」

原來他們絕不孤單。「我家兩台雙門、一台冷凍櫃，也是這個情況」、「這台冰箱壽命快到了！」、「這樣滿的冰箱，我家有四個……」、「這種我受不了，我都趁長輩不在家通通丟掉」、「你這個還沒有滿啦！我阿母是第一台滿，買了第二台還是滿，還冰到別人家了！」。

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