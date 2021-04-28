母親節拒食飯只要錢！無恥奶奶欠債百萬　當仔女人肉提款機惹公憤

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-28 14:30

家家有本難念的經，母親節要到了，一名台灣媳婦在網上感嘆，奶奶在老公小學的時候沉迷賭博，留下數百萬的債務後一走了之，後來大姑心軟，接受奶奶一起同住：「從此過著痛苦的日子」，她也痛批奶奶摧毀大姑的未來：「這樣的媽媽、奶奶，有資格過母親節嗎？」。

一名台灣媳婦在Facebook Group《靠北婆婆2.0》發文說，奶奶20幾年前老公小學的時候因為賭博，和親戚借錢不還，留下數百萬台幣的債務後就一走了之，後來無法生存，才又回來和孩子相纏，而大姑心軟，接受了她，並且住在一起：「沒想到從此過著痛苦的日子」。

奶奶：「不方便吃飯，直接給現金就好...」連串無恥行為惹公憤！網民狠批冇資格過母親節（點圖放大看原PO怎麼說👇👇👇）

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網民：「不是不孝，而是要對的人而孝！」點圖放大看更多網民留言👇👇👇

網友看完也直呼，「又是一樁道德情緒勒索」、「可恨之人必有可恨之處，不是不孝，而是要對的人而孝」、「天下有不是的父母，她是真的失格。」、「把錢存好留給姐姐，你們看要不要開家族會議去法院申請減輕或免除扶養義務。把錢留給值得擁有的那位，而不是一個軟爛人。」。

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