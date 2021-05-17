台灣防疫實名制｜填假資料都費事　麥當勞登記簿現「醫生手寫體」

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-17 17:30

台灣疫情升溫，公共場所和室內場所業者入內除了消毒量體溫外還得填寫實名制基本資料，總有幾個不肯配合的人，一名網友於《爆怨2公社》分享一張快餐店的實名制登記表，並表示「在這種時機看到這種真的很火大」礙於個資，圖中人名和聯絡資料碼了大半，只留下突兀的醫生手寫體……

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網民怎麼看？「反正就是做表面，不看身分證根本沒用」、「可能是通緝犯，怎麼可能留資料給洩漏行蹤」、「高層次的人，並不代表他們就有高EQ高水準！」、「有比較輕鬆，大家好做的方法不做，一定要搞爛了大家硬一點就對了？真的封城看看」、「他們應該考慮改成，簽完確認後才給點餐」、「服務業真的覺得苦，苦口婆心勸說請以正楷填寫以免服務人員看不懂，還要被嗆說是有業績可以抽成嗎？」。

也有人表達其他看法。「不過覺得紙本寫全名和電話有點隱私外洩風險?!」、「如果用的是同支筆，風險也很大耶」、「昨天去買，小姐還很客氣講說要有QR code可以不用碰到筆填寫喔！因為疫情升溫所以要麻煩填寫一下！我覺得很正常而且，是專門派一位小妞在外面呢（真是辛苦，因為這幾天高雄超級熱的）」、「剛剛去賣場，實名制非常認真，以寫毛筆作畫心情，字字珠璣如詩如畫，寫了兩分鐘，後面的似乎翻了白眼」。

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