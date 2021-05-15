台灣疫情升溫　婦人搭車拒戴好口罩　屢勸無效司機直駛派出所報案

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-15 13:30

近日台灣本土疫情逐漸升溫，從新北獅子前會長、萬華茶室以及宜蘭羅東的遊藝場引發的本土案例已達64例，昨（14）日更單日新增29例本土新冠確診個案，令許多民眾都十分不安，但在這個敏感的時機，卻有一名婦人搭乘桃園某客運時，堅持拒絕將口罩戴好，經司機勸導無效後，便直接將車開到派出所理報案，且過程中婦人不但堅持不戴口罩也不下車，還跳針叫囂要司機把「18（元台幣車資）還我」。

原PO在Facebook社團「爆怨2公社」表示，事發於本月13日下午，有一名婦人搭乘客運巴士時，在上車前就沒戴好口罩，便遭被司機要求戴好，沒想到該位婦人回到後方座位時，又把口罩拉到下巴處，司機見狀趁停等紅燈時提醒對方，卻被婦人卻反嗆「你去叫警察來！」

一名台婦人搭乘桃園某客運時，堅持拒絕將口罩戴好，經司機勸導無效後，便直接將車開到派出所理報案。（Facebook@爆怨2公社）

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隨後，司機就直接把客運開往派出所請警方協助，但婦人不但不理會，更不斷要求司機退還車資才願意下車，過程中不斷反覆跳針「18還我啊」、「18給我」，更直言「他拒載他就還我啊」。

此文一出，不少網友都氣炸留言表示「這個沒被毒打，我真心覺得其他乘客跟司機修養很好」、「現在疫情都已經這麼嚴重了，還在那亂搞」、「旁邊乘客一起叫他下車阿...團結力量大」「屢勸不聽不是能罰一萬五嗎？」、「直接抓去重罰啦！」

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