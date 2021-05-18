佐敦唐7樓400呎放租$6500　勁殘舊被嘲似鬼屋　網民熱議筍唔筍

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-18 12:00

香港地少人多，租金昂貴，但為了「有瓦遮頭」，不少人選擇居於劏房或環境較差的唐樓。有網民最近在討論區發文，表示佐敦1間位於唐7樓的400呎單位放租，月租僅6500元，惟網民看過樓盤照片後，卻驚訝單位內部非常殘舊，質疑是「搵水魚幫業主做埋裝修」，甚至形容單位猶如恐怖電影場景，「好適合怕恐怖片」、「還願（恐怖遊戲）場景嗎？」。但亦有人表示，以九龍區實用面積400呎的唐樓單位，月租動輒過萬元，如果能簽訂較長租約，就算付錢裝修也是「除笨有精」，值得考慮。

有業主將佐敦唐7樓的400呎單位出租，月租6500元。（連登討論區圖片）

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網民「搶錢的孫」近日在連登討論區以「咁X樣$6500仲要唐7樓…」為題發帖，看到其上傳的租屋資訊中，有佐敦唐樓的業主將其400呎單位，以每月6500元放租。不過，據出租一方拍攝的照片顯示，單位內部疑似久未翻新，地板、瓷磚和置物櫃等都非常殘舊，廁所外的天花甚至疑有石屎剝落，疑似出現破洞。

帖文引來網民熱議，大部份網民看過單位照片後紛紛批評業主，指單位根本不適合出租，「覺得一住就有人入屋打劫」、「好適合拍恐怖片」、「畀錢租仲要幫佢執，我就算執咗，走之前都一定幫佢還原」、「勁恐怖間屋，好陰森下」，有人更質疑業主只是將裝修一事推卸給租客，「或者咁講啦，免費畀我都唔住，唔想同你裝修你個單位」。

不過，部份網民就認為單位雖然殘舊，但認為400呎單位月租6500元算很便宜，「$6500有400呎真係算係咁，舊就真係舊」、「400（呎）算大，不過有啲殘，業主裝修完再放租會合理啲」。有人表示如能簽定數年租約，租客花錢作簡單裝修再入住亦可有着數。

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