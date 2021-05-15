紅磡半島豪庭946呎4房　140萬設計簡潔精緻風格大單位｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-05-15 10:00

文：DIC設計情報中心 【紅磡／半島豪庭／私樓】今次介紹一個位於高尚住宅地段的半島豪庭單位，實用面積達946平方呎，屬4房2廳的單位間隔。單位用上大量自然元素的面材設計，如木紋地磚、石紋家俬、樹皮紋牆紙、石紋瓷磚特色牆等，彷彿在家中亦能吸收天地靈氣。

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基本資料：

紅磡半島豪庭／946平方呎／4房／工程費用約140萬

踏入門口，左邊的工人房用了趟門設計，即使玄關位置有限亦無阻出入。客飯廳使用了數款不同的牆紙營造出自然風的觀感，例如飯枱旁的牆身用了感覺比較粗獷的樹皮紋牆紙，而梳化背後及電視機牆身亦有模仿兩種不同質材的石紋牆紙，配合顏色符合大地色系的家俬與天花四邊燈槽，柔和燈光加上淺色調家俬，令客飯廳感覺非常清新自然。

廁所設計簡單，但亦見心思，淋浴間也內藏一幅特色牆。（設計情報中心提供）

推開電視傍的暗門便可以進入連接各房間的走廊。頭房使用的色調與客廳不同，以灰色及黑色為主，更以鋼邊刻畫線條，增加型格感覺。頭房更有一個特訂的設計，由於戶主喜歡不同球類活動，如羽毛球、高爾夫球等，所以設計師特意在床尾預留位置擺放球拍。

另一間相同大小的房間則是多功能房。設計師利用窗台作書枱，而左右兩旁的到頂櫃分別是衣櫃及組合櫃，當中以木色配金線條的衣櫃更附有油壓床，輕輕一拉就會自動伸展及放下床腳，省力安全。

主人房設計風格與多功能房相似，同樣以木色配金線條作門口，衣櫃等設計風格。床頭牆身則以綠色加強自然的感覺，主人房浴室的門在關上後更與衣櫃成一體，增強設計上的連貫性，最後以特色吊燈為主人房增添一點藝術氣氛，好不寫意。

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