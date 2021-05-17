台灣疫情｜影片揭「不戴罩魔人」到處湧現　聲大夾惡：是我的權益

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-17 21:30

台灣雙北已進入三級警戒，現在外出就需要戴口罩，搭乘大眾運輸工具戴口罩更是行之有日，違者可罰緩15000元台幣，進入店家也都會被要求要實名制，而且一定要戴上口罩。但是仍然有些民眾無視於防疫政策規定，認為不可能會發生在自己身上，再被要求要戴口罩時，與店家或是大眾運輸站務人員發生爭執，讓旁人看了直搖頭。

網友楊小姐就在爆料公社發文指：「現在疫情這麼嚴重，還是有老鼠屎！而且人家妹妹只是打個工，提醒戴口罩，這位大姐就發瘋了，真的看得很不高興！」

入便利店不戴罩還狂罵小妹妹 後來更疑動手打人（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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被要求戴口罩就爆氣對店員發飆，讓旁邊的顧客也看不下去，到底防疫措施戴個口罩很困難嗎？「怎樣！怎樣！」婦人狂喊，甚至衝入櫃檯和休息室還動手打店員：「你罵誰神經病？我現在不是講口罩，你罵誰神經病？」雙方疑似因為婦人直接闖進店裡沒填實名制資料還不肯戴口罩，被店員勸阻雙方爆口角衝突。

更離譜的還有，網友白吐司也在爆料公社發文：「地點：北車。不願戴好口罩發飆的婦女！站務人員脾氣真好……辛苦站務人員以及警察人員。」影片中的婦女一直狂跳針大喊「妨礙我的權益！」，只因為沒戴好口罩被站務攔下。「到底什麼防疫，那是在國外，一堆人，」婦人突然開始高八度大叫，「你憑什麼？」站務人員和警察一直耐著性子解釋這是政策，請婦人配合。「不可以！」婦人扯著嗓子大吼，站務隨即回應「不可以的話就不要坐，這是規定」，然後婦人就是無限大跳針：「這是我的權益！」

堅持不戴口罩坐地鐵 站務員耐心應對獲網讚（點擊放大瀏覽）👇👇👇

「她想把病毒帶回家傳染給她家人我是沒意見，但影響到他人我就有意見了！」網友們對這起因為戴口罩引發的衝突，表示到底知不知道防疫是保護別人也是保護自己，到底遵守規定有那麼困難嗎？「庫房馬上入帳15000，警察硬起來抓來開單！」、「這種的應該讓她感受到確診的痛苦，隔離的感受」、「為何現在還有這種刁民？一定要感染了浪費醫療資源才甘願嗎？」、「直接開罰好嗎? 不想戴口罩就乖乖待在家！」。

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