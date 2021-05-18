台灣無罩大叔不滿被勸喻　竟拿頭盔狂毆便利店員致爆頭重傷要聯針

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-18 15:30

台灣已經連續三天破百，政府也嚴加規定外出及進入店家須配戴口罩，但仍有民眾不但沒戴口罩甚至因為店員規勸而動手爆打店員。

網友林薇薇分享影片到爆料公社：「昨天206例今天333例本土，然後還有人不戴口罩，店員規勸還動手打人！」

影片曝光惹公憤 點擊放大瀏覽影片截圖👇👇👇

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事情事發生在土城萊爾富童話店。男子一開始沒有戴口罩，店員要求他把口罩戴上而且要實名制，但男子不肯也不願配合，店員就表示這是政策規定，如果你不配合那你下次就不要進來，結果男子一邊把口罩拿出來戴上一邊嗆聲：「你那是什麼態度，我一定會打你！」但仍不願意配合實名制，店員則表示那我現在就可以報警，結果此舉引發男子不滿，在店員走出櫃台後，直接拿安全帽痛打店員，還拳打腳踢狂飆三字經，讓爆料的網友非常憤怒：「非常時期沒戴口罩就是不對！人家叫你戴口罩沒直接把你轟出去已經很給你面子了，居然還動手打人，真的欠肉搜！」

「雖然我不知道另外一個同事在幹嘛，但千萬別和解！」網友們看到影片也紛紛表示真的太過分了！防疫當前，自己沒嘗試沒知識，居然還動手打人，讓人看了拳頭都硬了！「另一個同事塑膠的？還是店家人物看板？」、「政府要確實開罰沒戴口罩才行 勸導屁用哦！像這樣嗎？!……」、「就是這種人不聽勸導，疫情才會爆發」、「口罩是『戴』不是『帶』。還有這麼垃圾的人要加重刑罰！」。

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地鐵同樣出現堅持不肯戴口罩的市民👇👇👇

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