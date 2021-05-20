錯上加錯！大媽任狗四圍屙　拿鄰居單車套抹尿　怕被揭發索性縱火

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-20 21:30

讓寵物犬在大廈內大小便已經很錯，還敢以狠招向鄰居報仇，然後又以更大劣行掩飾，結果一錯再錯！上海1名62歲劉姓大媽經常讓狗狗在大廈通道內大小便，弄髒弄臭環境惹起鄰居不滿，長久以來鄰里關係欠佳，去年11月她又讓狗狗在通道內小便，更想到要報復鄰居，拿人家蓋着單車的單車套抹狗尿，之後疑擔心被人發現，竟然放火企圖「燒」滅證據，結果火勢失控殃及通道內其他單車和電動車。故意放火屬重罪，但因事件未構成嚴重損害，而大媽事後已得到大廈白的居民原諒，法院日前判她入獄3年3個月。

大媽拿鄰居單車袋抹狗尿後竟想到放火「消滅證據」。（微博圖片）

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內地傳媒報道，62歲的犯人劉大媽平日愛帶寵物犬到樓下散步，但卻經常讓狗狗在大廈通道內隨地排洩，引起其他居民不滿，而她覺得自己經常被某名鄰居污衊，長時間和其他鄰居鬧不和。

去年11月，劉大媽讓狗狗在大廈通道內排洩，但狗狗小便後她不想被鄰居發現，又想向批評她的鄰居報復，竟拿下對方的單車車套，用來抹狗尿後再套回單車上。大媽離開時覺得鄰居有可能會發現自己的行為，竟忽發奇想認為該一把火燒毀證據，遂用打火機點燃單車套才離開。從閉路電視畫面所見，大媽離開時摸了摸袋子然後掉轉頭，拿出打火機朝單車套點火，畫面一轉已火光熊熊。

大媽最終因放火罪判囚3年3個月。（微博圖片）

火勢後來失控殃及通道內的單車、電動車等物品，大火波及樓道5平方米以上區域，令部分公共區域都被燻黑，更有居民逃生時被煙霧灼至輕傷，火警估計釀成總損失約3.9萬元人民幣（約4.7萬港元）。劉大媽同日被捕，她作供時直認罪行，而其犯案過程亦被閉路電視拍下。

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內媒指劉大媽已在家人補助下賠償燒傷居民2.7萬人民幣（約3.3萬港元），並向物業公司、居委會等支付了維修及清潔費等約7.2萬人民幣（約8.7萬港元），再逐一向受影響居民道歉，已獲得居民諒解。上海徐匯法院認為劉大媽行為屬故意放火，但念在她的行為未構成嚴重後果，事後馬上認罪及得到居民諒解，故從寬處理，依放火罪判囚3年3個月。

（綜合）