上海大媽買西瓜食一半甜到要報警　質疑偷打糖精　網民質疑像炒作

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-19 11:00

市民逛舊式水果攤不時會見到用「不甜免費」作招徠，但原來太甜都要捱鬧？上海有大媽在水果攤買了1個西瓜回家消暑，但回家吃了一半竟將西瓜拿回攤位要求退款，理由居然是「西瓜太甜」，質疑攤主偷偷打了糖精，攤主不願退款並解釋西瓜甜和天氣有關，未料大媽竟氣到報警。事件在微博引起熱議，有網民批評大媽野蠻又浪費警力，但亦有人質疑事件就像在賣廣告。

上海有大媽買西瓜回家吃之後要求退款，理由是西瓜太甜。（微博影片截圖）

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內地傳媒報道，微博近日瘋傳1段上海大媽買西瓜的影片，顯示1名大媽用膠袋裝住切開的西瓜到攤位，指西瓜「甜到不正常」，並打電話報警，稱攤主不願退款。湯姓水果攤老闆告訴內媒指，該大媽從她的攤上買了1個西瓜，未料回家吃了一半後竟拿回來要求退款，理由是太甜，「西瓜有問題，太甜了，像有糖精放了在裏面」，質疑是老闆偷偷打了糖精。

她嘗試解釋但大媽不理，唯有叫大媽拿西瓜去檢測，如果有問題就會退款。大媽馬上拒絕，反問「我會為了個西瓜檢測嗎？」，更當場報警，但警方最後無受理事件。老闆指今年夏天特別炎熱而且少雨，西瓜甜度因此上升，更特意找了途人試西瓜，大家入口都不覺得有問題，那個女人最後就走了。

老闆笑言有民眾看到網傳影片後特意到她的攤位買西瓜，笑言是「因禍得福」。目前老闆仍和大媽協商中，老闆堅持不會退款，除了因為大媽不合理外，生果退回來也不可能再賣。

雖然有網民同情大媽，覺得如懷疑有食安問題，警惕一點也很正常，但不少網民認為大媽因小事報警只是浪費警力，「老大媽事真多」。另外有留言指整宗事件聽起來像炒作，「給老闆來個文案：西瓜太甜，甜到報警」。

網民點睇：

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內地傳媒指，民眾懷疑西瓜注射了添加劑，最簡單方法是找出西瓜上是否有針孔，否則去索賠也是無憑無據，以往曾有專家就「打糖水」做實驗，在馬上成熟的西瓜裏注射糖水，幾天後切開來看，西瓜裏面會腐爛發出酸臭。

（綜合）

香港facebook專頁「孚聲」曾分享一段影片，指有街坊在美孚生果舖買到疑似假西瓜，從影片可見情況如上述的10元迷你西瓜相似，果肉之間藏有不少如紙張的物體。「刮出嚟係紙」 ↓↓↓

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