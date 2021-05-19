我們受夠了！台大媽「戴半罩」硬闖FamilyMart　遭勇武店員聯手KO

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-19 08:30

台灣疫情緊繃，人人自危，從最基本的自身防疫戴口罩開始都希望能落實。只是就算已經再三耳提面命，甚至連政府都祭出罰責，仍有人不願意把口罩戴好。有網友分享，一名婦人到賣場買東西卻不肯把口罩戴好，還和店員引發衝突：「這個時候還有人口罩帶一半？把口罩戴好就那麼難嗎？宜蘭復興路全聯。」

遇著勇武派店員秒被壓制 網民齊叫好（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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影片中的婦人不斷的掙扎要甩開壓制她的店員。因為該名婦人進賣場並沒有把口罩戴好只戴一半，被店員阻攔，卻還是硬是闖入店內，在幾經爭執後，店員不斷攔阻，結果婦人卻鐵了心的就是一定要硬闖。最後店方不得不派出兩名店員從後方架住該名婦人並報警，婦人得知報警後還想掙脫，被兩名店員壓制住等候警方到來。

其實已經連三天破百，18日更創新高333例，網友們不禁一把火都上來了，到底是怎樣的腦子才不知道戴口罩要嘴鼻都遮著才是戴好，戴那個一半的是算什麼啦？「危機意識有夠低，別當害群之馬！」、「戴個口罩有那麼困難，都已經第幾起因為沒戴好口罩整個負面紅了啦！」、「沒有被福利熊（全聯店員暱稱）圍起來扁過？」、「現在全聯的店員真難當，還要會格鬥技巧」、「辛苦店員了，工作已經很危險了，上班還要打怪」、「工作人員真的很辛苦，還要面對你們這種自私的人」、「什麼時候福利熊還要身兼圍事啦！」。

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地鐵同樣出現堅持不肯戴口罩的市民👇👇👇

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