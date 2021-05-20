女子搭高鐵暴打車長致流血　突脫衣碌地腿張開　父稱有精神病史

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-20 20:00

武漢1輛高鐵近日傳出打人事件，1名女子於車廂內情緒激動，不但向車內設施拳打腳踢，又對車長破口大罵並突然毆打對方，其後更自行脫衣在地上打滾和打開雙腿，最終車上當值的警員及乘客合力將女子制服。女子的父親得知事件向警方表示，女兒曾有精神病史；目前女子正接受精神病鑑定，警方強調將按結果「依法處理」。

1名內地女子於高鐵上突然情緒失控，打傷車長後自行脫光衣服於車廂地下打滾，其父親得知事件後指女兒曾有精神病史。（微博圖片）

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事發周日（16日）下午1時許，1名饒姓女子乘搭從武漢開往杭州東的G1792高鐵列車時，於2號車廂內突然情緒激動並動武打人。饒女先是對車廂內的設施如廁所門等拳打腳踢，其後又辱罵其他旅客和毆打車上的工作人員。

饒女因打傷車長被乘客指責，竟無故脫光衣服於地上打滾發洩，之後更特意將雙腿打開向着眾人。（微博圖片）

從微博流傳的相片可見，1名身穿鐵路制服、戴着臂章的車長被打至受傷，滿臉是血，但右手仍緊緊捉住饒女的左手手腕，而饒女的右手則揪住列車長的左耳。目擊者指，事發時涉事車長做到「罵不還口打不還手」，饒女因打人被乘客指責，竟無故脫光衣服於地上打滾發洩，之後更特意將雙腿打開向着眾人，過程被車長隨身佩帶的鏡頭拍下。

安徽鐵路公安發出警情通報，指正對饒女進行精神病鑑定，將按結果依法處理。（安徽鐵路公安微博圖片）

最終饒女被乘客及車長合力制服，待列車駛至合肥南車站時，轉交當地鐵路警方帶走調查，而受傷車長則送院治理。安徽鐵路公安翌日（17日）於微博貼出警情通報，指34歲的饒女事發時「行為異常」，其父向警方反映女兒曾有精神病史。警方指正對饒女進行精神病鑑定，將按結果依法處理。

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從網民拍攝的短片可見，紫衣男子曾經將女子拖到車廂之間的連結處，並對女子拳打腳踢。（網上短片截圖）

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