男友行街嗌攰即被摑　暴力女友有前科　曾因1件事一巴打落後尾枕

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-09 18:00

情侶之間交往最重要的是互相尊重，但有網民近日發帖分享，指近日從1名女性友人口中得知與其男友的日常相處，形容男方平時非常愛惜女友，也會陪行街、幫忙影相等，但某次在逛街3小時後抱怨了1句話，便被女友當街掌摑，聽得樓主驚嘆道，「竟然因為呢啲雞毛蒜皮嘅事郁手打人」。怎料暴力女友原來有前科，男友曾拒絕在街上做1件事，就被她當眾一巴打在後尾枕。

有港男陪女友行街後抱怨1句「好攰」，便立即被女友當街掌摑。（《我的野蠻女友》劇照）

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樓主近日在親子王國（Baby Kingdom）以「噚日發現，我有位朋友幾恐怖…」為題發文，表示最近與數名舊同學聚餐聊天時，其中1名女性友人提到自己的男朋友。樓主指該名朋友平時喜歡逛街購物，拍照上傳至社交媒體「呃like」；在聚會中，她突然憶述起與男友的1段往事，讓樓主等人聽得目瞪口呆。

該名女性友人指，事發當天與男友逛街3小時後，男方言語間帶點晦氣說「嘖，仲行？好攰啦，走啦！」，隨即被她當街掌摑，並大罵：「你咩態度？我想去行街你都唔陪我！」。樓主等舊同學聽後「你眼望我眼」，不禁大嚇一跳，未料女方竟因為這些雞毛蒜皮的事而動手打人。

大批網民看過帖文後都認為男方太縱容女友，建議他盡早分手。（《我的野蠻女友》劇照）

本以為只是個別例子，但該名朋友很快再舉另一事例，指其男友曾坦言不想再行街拍照，又被她當眾一巴打在後尾枕，一眾舊同學力勸她不要再動手動腳，「就算點樣都好都唔可以打人！」，無奈對方卻沒有悔過之心，「話佢（男友）好晦氣忍唔住打落去」。

不少網民看後紛紛留言，認為男方太縱容女友，「郁手郁腳都頂到？」、「呢啲暴力港女可以疏遠佢」，又估計女友已習慣成自然，「慣咗郁手郁腳，佢自己唔覺係問題」、「一定係佢自少慣咗，佢仲有男朋友真幸運」。

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