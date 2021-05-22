長髮女同學雨中作賽　暖男撐傘擋雨濕身陪跑　網民：虐待單身狗

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-22 12:00

男生做出暖心體貼舉動，一定會容易得到女生歡心！近日湖北某大學舉行運動會的窩心短片在網上廣傳，可見運動期間下大雨，運動場也是濕漉漉的，當時有女生正在跑道上奮力作賽，身旁突然冒出1名男生，似乎是怕女生淋濕身，於是撐起雨傘跑上去為她擋雨，不理自己渾身濕透在陪跑。這段甜蜜短片火速在網上瘋傳，網民大讚男生是暖男，笑言片段「甜度爆表」，更讓一眾單身狗看得不爽，搞笑地形容這是「虐狗」（虐待單身狗的心靈）行為。

片段可以1名男生貼心地為女同學撐傘，陪伴她一起向前跑，網民笑稱這一幕閃爆了很多單身狗。（漩渦視頻截圖）

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早前（14日）位於湖北十堰的湖北汽車工業學院舉辦運動會，比賽期間下起大雨，當時運動會已進行至最後1個項目，即4X400米女子接力賽。在瘋傳的片段中，圍觀的同學都舉起雨傘，1個長髮女生冒雨作賽，看上去有點狼狽，此時她背後突然冒出1個男生，他撐着1把雨傘衝到女生身旁，然後跟隨她的步伐陪她向前跑。男生整個人都濕透了，他仍盡量把傘舉向女生上方為她擋雨，畫面很有愛。

這一幕很快在網絡瘋傳，拍攝該段片段的郝同學事後接受《漩渦新聞》訪問，講述當中詳情👇👇👇

網民看到片段後紛紛笑說快被該名男生的暖心行為閃爆，「甜度爆錶」、「有時圍觀別人愛情的一天」、「跑個步也要灑狗糧」，更有人笑言班主任已在終點線等候2人，不過也有人保持清醒認真點評，指這種跑法不可取，「說實話根本擋不住雨，而且還影響發揮」。

（綜合）

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