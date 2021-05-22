11歲女等校巴險遭綁架　智退刀匪兼留兒童恩物成證據　警迅速拉人

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-22 18:11

遇到突發事件，最緊要冷靜地尋求解決辦法，但實際情況卻是談何容易，而美國1名11歲女童卻完美示範如何勇敢擊退綁架犯，並運用頭腦將1件「兒童恩物」留在匪徒身上，成為案件鐵證，助警方迅速拉人破案！

11歲愛麗莎（Alyssa）獨自坐在草地上等候校車，突然1輛白色SUV私家車駛近並停在路邊，1名持刀男子衝下車，抱着她向車子方向奔跑，幸她機警逃脫。（影片截圖）

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11歲女擊退綁架刀匪全過程▼▼▼

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美國佛羅里達州於本周二（18日）早上約7時發生1宗企圖綁架案，11歲女童愛麗莎（Alyssa）獨自坐在草地上等候校車，突然1輛白色SUV私家車駛近並停在路邊，1名持刀男子衝下車抱着她向車子方向奔跑，一度把她抓着。愛麗莎即用力掙脫並往反方向逃跑，男子企圖再抓住她，2人激烈拉扯下雙雙摔倒在地，男子見未能即時把愛麗莎抱走，因情況不利只好急急開車逃走。

警方接報即派出超過50名警員到場搜索，並迅速將30歲的綁匪士丹加（Jared Paul Stanga）拘捕。原來能確認疑犯身份的關鍵，正是愛麗莎在掙扎時，仍機警地乘亂將藍色的「史萊姆」（Slime）（又稱「鬼口水」的黏土玩具）黏到士丹加身上，警員其後在士丹加的手臂上發現相同物質。

愛麗莎事後接受訪問時指，想到用史萊姆留下記號，是從看電視劇中學起來，「我知道如果警察找到他，那可能是更好的證據」。據稱士丹加約2個星期前曾來過案發車站，當時已令愛麗莎感到不舒服。士丹加目前被控企圖綁架13歲以下小童及嚴重的襲擊和毆打罪，並以100萬美元（約780萬港元）保釋。

（綜合）

同場加映：得意妹遭鬼口水黏實頭髮 最後咁解決！

Slime「鬼口水」又稱「核突膠」（台稱「史萊姆」）的黏性極強玩具近年大受歡迎，但小心一時貪玩而鑄成大錯！近日一段看得心痛的影片在網上流傳，只見女童頭髮黏滿「鬼口水」，形象與「包租婆」撞樣，正哇哇大哭「以後不敢了」，亦令媽媽非常頭痛，最後只能用一招解決。

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如何除掉黏在頭髮上的鬼口水？按圖睇教學▼▼▼

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