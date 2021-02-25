印度女被綁架後逃出生天　丈夫強逼伸手入滾油取硬幣證明忠貞

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-25 15:53

妻子慘被綁架，逃出生天後竟然要向丈夫證明自己貞潔？印度傳媒報道，當地發生1宗震驚社交媒體的事件，有丈夫竟然要妻子伸手入滾油取出硬幣，以表忠貞。事件源於妻子離家出走後被2名男子綁架4天，但妻子回家後稱自己未被侵犯，丈夫竟要求她接受「Agnipariksha」（意思為「火的試煉」），證明自己的清白兼沒有說謊。

印度男要妻子伸手入滾油撿硬幣，還要妻子自己起火。（Twitter影片截圖）

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事件發生於印度馬哈拉施特邦的阿曼納巴德地區，影片被當地社交媒體廣傳，當地傳媒指，操刀拍片的其實是女子的丈夫，他要求妻子接受「Agnipariksha」（意思為火的試煉），即從滾油撿起1枚硬幣，證明自己沒有說謊，當地的帕迪（Pardhi ）部落仍保有這個傳統。

據悉，該名印度女子2月11日與丈夫吵架後離家出走，沒有告訴任何人行蹤。她的丈夫在當地做司機，妻子出走後連日駕車四出尋找不果，直到4天後妻子終於回家。妻子透露她當天離開居所後，走到附近巴士站等巴士，當時2名騎單車的男子突然出現將她捉走，她被關在不知名地點，4天後成功逃出。

丈夫聽完妻子剖白後，擔心的竟不是妻子的安危，非但沒有好言安慰，反想到妻子有沒有忠於自己，恐懼她被2名男子侵犯以致貞潔受損。儘管妻子強調兩男沒有侵犯她，但丈夫堅持沿用傳統的試煉，要求妻子接受測試，證明她始終對丈夫忠貞，更將過程拍成影片。

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影片中丈夫逼令妻子從滾油取出1枚硬幣，該男在油鍋中投放了5枚盧比硬幣，當地傳媒指丈夫在片中用北印度語說，他的妻子稱自己被1名男子及警察捉作人質，「但他們沒有對她做任何事情」，解釋自己很想知道妻子是否說實話，才會要她伸手入油鑊。

從片中可見，妻子即使百般不情願，還是被迫伸手入去，結果手被燙傷，未能成功撿起硬幣，她更要將手放入一旁的水盤中降溫，妻子將手放入水盤時，水花濺入油鑊馬上有油爆出，並爆炸起火，可見鑊內滾油溫度相當高。據當地傳統，如果接受試煉的人說謊，手會被燒傷，必須撲熄火焰。

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影片傳開後，許多網民要求印度當局跟進，因為事件中的妻子從各方面看都是受害者，有印度網民稱童年時曾在落後鄉村見過這種「懲罰」，非常可怕，有人批評該丈夫「絕對是瘋的」、「現在是21世紀了」。印度傳媒指，該邦的立法委員會主席已要求印度內政大臣Anil Deshmukh採取行動阻止類似事件，因為當地有太多類似案例，有丈夫要求妻子接受「Agnipariksha」。

「Agnipariksha」源自印度史詩《羅摩衍那》，當中羅摩的妻子悉多是名公主，被1名追求她的魔王綁架，因為被綁架數年，悉多被要求證明自己的純潔，需坐在火中接受「Agnipariksha」，結果火神無法戰勝她的貞潔，悉多在火中毫髮無傷。印度部分社區仍保留這種傳統，專門針對一些被認為受玷污、性侵犯及有道德問題的女子。

（綜合）