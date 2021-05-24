保就業計劃完結公司大裁員　教徒老闆引「上帝」1句話激嬲員工

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-24 21:00

職場流流長，打工仔總會遇上衰老細。早前有打工仔投稿到facebook專頁，指身為基督徒的老細，工作時經常將「教會」掛在嘴邊，日日開口施壓叫員工返教會，有時同事做錯事，老細更公開說要「罰」對方返教會，令員工對其行為反感。最令樓主不滿是老細在保就業計劃完結後隨即裁員，甚至連公司的HR人員也看不過眼，怎料老細竟然拿「上帝」當擋箭牌，形容裁員是「上帝給他們的考驗」，讓樓主非常崩潰。

有打工仔投稿表示，疫情下公司大裁員後，本是基督徒的老闆竟說出涼薄的話，激嬲一眾員工。（電視劇《未生》劇照）

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有網民早前向facebook專頁「辦公室日報」投稿，講述自己曾在職場遇過終日強逼員工返教會的老細。樓主指老細是基督徒，疫情前已不斷軟硬兼施叫員工返教會，某年聖誕老細再三強調要求找人跟他返教會，「我唔理呀！你哋搵啲⼈跟我返教會，我應承咗啲弟兄，帶唔到⼈返去點交代呀？」。

樓主指如果有同事做錯事，老細更會把握機會，表示要「罰」他們返教會，樓主反駁指如果返教會是好事，老細不應該開口埋口用「罰」這個字，「例如我鍾意姜濤，會唔會話罰你陪我睇姜濤吖？我覺得enjoy先鍾意㗎嘛，我叫你去睇曹永廉就叫做『罰』啫，啱唔啱先？」。

除了宗教問題，樓主亦不滿老細平日的管理及處事方法，更在文中力數5宗罪▼▼▼

公司裁員一事更讓樓主怒不可遏，樓主指老細有領取政府的保就業資助，但計劃完結後老細就立即大裁員，其後更涼薄地說了不近人情的話▼▼▼

網民看完帖文後都深有同感，紛紛不同意老細在裁員時候「擺宗教上枱」，有網民更反諷道：「第時佢盤生意冇左都係上帝畀佢嘅考驗。」不過有網民表示宗教及信仰有很大分別，認為是「人的問題」，是他違背了宗教的原意，「真係多得呢啲人幫耶穌拆招牌」。

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