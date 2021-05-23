公司團隊培訓獎品勁吸引：大假2天、叮飯快證　仲有1樣員工很想要

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-23 09:00

近年團隊培圳（Team Building）盛行，不少公司都喜歡加入獎勵，以鼓勵員工投入其中，但獎品往往未必很吸引，不少員工只是「循例」參與。不過有打工仔投稿分享，指近日公司安排團隊培訓時出現「絕世好禮物」，全場員工聽到後落力爭獎。網民知悉獎品清單後非常羨慕，大讚該老闆「用個心諗下同事想要乜？」。

有打工仔投稿分享，近日團隊培訓中的「絕世好禮物」，不但沒被嫌棄，全場員工更落力爭獎。（《膠戰》節目截圖）

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有網民日前投稿至facebook專頁「奴工處」，指早前公司舉辦團體培訓活動，勝出的員工會得到獎品，「今次唔似大時大節個啲咩iPhone Coupon」，但難得沒有人嫌棄，甚至人人都爭住要。樓主透露頭3個大獎分別是「大假2天」、「1個月排叮飯Fast Pass」以及「1個月可遲30分鐘上班」。

樓主表示，其部門最終勝出獲得「排隊叮飯Pass」，而自己入職數年來從未見過同事玩得如此投入，老闆亦很滿意今次活動，「仲話要搞多啲」。

樓主的分享令網民相當羨慕，大讚想到這些獎品的人都是天才，吸引得來低成本，又指最想要是合法遲到30分鐘，而且可以足足享受1個月，實在吸引！不過，亦有人認為這項獎品有「伏味」，質疑：「之後準唔準時收工先？」

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