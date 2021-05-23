女司機炒車媽媽乘客頭卡天窗　兒子哭：她不能呼吸　警抬汽車救人

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-23 22:00

平時要靠一人之力抬起汽車幾乎不可能，但日前美國維珍尼亞州1名副警長趕到車禍現場時，得知女司機受困車內，頭部卡在天窗，同車的兒子崩潰大哭，他立即出盡全身氣力抬起汽車，成功讓女司機移開頭部脫險。當局將執勤影片上傳至facebook，引來網民大讚。

美國維珍尼亞州副警長霍爾特（Jon Holt）趕到現場時，發現肇事汽車翻車。（fb「Gloucester County Sheriff's Office」影片截圖）

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維珍尼亞州格洛斯特縣警方（Gloucester County Sheriff's Office）上周二（18日）在facebook專頁發帖，表揚副警長霍爾特（Jon Holt）的英勇行為。事發於今月7日，霍爾特接報趕到現場，發現1輛汽車失事翻車，女司機被困車內，頭部卡在天窗，場面驚險。

他查看車輛時，女司機的兒子受驚大哭，並求救說「她（媽媽）不能呼吸了！」。在緊急關頭，霍爾特為避免幼童繼續受驚，便試圖以一人之力抬起汽車救人，所幸的是，女司機最終藉着少許空隙移開頭部，成功脫險，繼續等待救援。

當地警方事後將霍爾特的隨身攝錄影片發布至網上，又透露他在去年3月曾在火場救出2名受困市民，並因此獲獎，至今再多1宗英勇事迹。據報女司機獲救後康復進度良好，現已無大礙。

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