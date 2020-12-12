八旬翁沖涼跌倒　妻兒救人疑熱水爐短路　一家三口同觸電亡

新加坡日前發生1宗疑似熱水爐漏電意外，導致年邁夫婦與其兒子觸電死亡。當地1名80歲老翁在洗澡時跌倒，妻子救人時疑熱水爐出現短路，2人雙雙觸電倒斃浴室，兒子其後上門探訪，在發現父母倒地後衝入浴室，最終亦慘遭電死，門外的孫女見狀立即求救，警方現正調查案件。

新加坡1對80歲及66歲夫婦在浴室疑觸電身亡，兒子其後入屋救人，亦慘遭電死，送院不治。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據外媒報道，事發於周四（10日），居於新加坡塔曼裕廊組屋的80歲老翁在洗澡時不慎滑倒，屋內的66歲妻子立即到浴室救人，但懷疑熱水爐突然短路漏電，2人拉扯到花灑不幸觸電，當場倒斃浴室地上。

該夫婦的45歲兒子後來帶着年約16歲的孫女上門探訪，見無人應門察覺不妥，破門入屋後發現父母躺在浴室一動不動，趕忙上前扶起2人，未料同樣觸電倒地，孫女目擊駭人一幕，立即致電其母親，由母親報警處理。

警方指該對夫婦在警員到場時已當場死亡，兒子則在昏迷的狀態下送醫，但後來不治。（Andrea Davis/Unsplash）

警方表示，事發時接獲1宗非自然死亡案件，涉事的年邁夫婦在警員到場時已證實死亡，兒子則當場昏迷，被送往醫院後不治。當局目前排除他殺的可能，仍正調查案件。

死者的鄰居接受傳媒訪問時表示，該對夫婦生前相當恩愛，育有1對子女，兒子生前每個周未都會探望父母，「兒子的話雖然不多，但是很孝順」，對於3人的不幸離世非常心痛。