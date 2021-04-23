恐怖！印度7歲女慘遭逾10流浪狗拖扯圍咬　民眾聞慘叫聲合力救人

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-23 23:00

流浪狗都是命，生存權力應當專重，但當局如沒有嚴控數量，亦有可能發生意想不到的嚴重事故。印度北方邦日前發生女童遭流浪狗圍攻的恐怖畫面，該1名7歲女童日前獨自回家，途中突然被數隻流浪狗襲擊，之後有多隻流浪狗加入團攻，當地傳媒估計有10至12隻狗將女童撲倒地上，再不停地拉扯啃咬。幸好附近居民聽到慘叫聲後趕往迎救，合力把狗群趕走，惟女童獲救後身上傷痕纍纍。事件在當地引起熱議，民眾稱當地流浪狗問題由來已久，但當局一直冷待，才會令流浪狗變成「恐怖」的代名詞。

印度小女孩Reshma日前獨自回家，突然被流浪狗群襲擊。（Twitter影片截圖）

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事件發生於北方邦阿里格爾市（Aligarh）Kela Nagar地區，7歲小女孩Reshma住在案發地點附近1條石頭小巷內，當時她在市場購物後回家，但突然被多隻流浪狗襲擊。當地傳媒指Reshma曾反抗，但難抵10至12隻流浪狗的攻勢，不斷慘叫哀號。幸附近居民聽到女童的慘叫聲馬上出門查看，合力把流浪狗趕走，成功將女童救出，並將女童帶到附近的醫院治理，雖然身上多處被咬傷，但幸無性命危險，目前已經出院。

從閉路電視畫面可見，當時身穿紅色裙的Reshma獨自在大路走着，有2隻流浪狗躺在路邊，未為意女童經過，惟突然間有3隻狗衝向Reshma，就連原本躺在地上的狗都起身撲過去。Reshma被狗隻們趕到角落，想逃走卻被牠們咬住拖到地上，之後愈來愈多流浪狗加入圍攻。Reshma倒地後被狗群扯來扯去，由一個角落咬到另一個角落，場面相當恐怖，幸好後來有多名成人趕至，作勢要攻擊流浪狗，才迫得牠們四散。Reshma遇襲後仍能自己爬起身並檢查傷勢，她身體多處被咬傷及抓傷。

印度女童Reshma遭流浪狗群襲擊逐格睇：

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當地民眾指責地方政府忽視流浪狗問題，令流浪狗在當地變成了恐怖的代名詞，市議員Shahid Ali稱流浪狗是當地「常見問題」，即使向有關當局投訴，局方也沒有採取任何行動，今次事件傷及無辜女孩，會要求警方及市政部門等認真處理事件。

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不過，印媒指有市政人員反駁，稱曾派員到Kela Nagar地區捉流浪狗，但當地人疑基於同情流浪狗等因素，聲稱流浪狗是他們養的狗，令當局難以處理流浪狗問題，呼籲民眾配合。

（綜合）