嫌狗狗坐車流口水　貨車司機吐口水兼大罵主人報復　網民籲投訴

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-24 12:15

【客貨車 / 寵物／毛孩／無禮】可以不愛但也不需傷害！多個網上群組近日瘋傳1名狗主講述帶2隻毛孩乘搭電召貨車的不快經歷，指司機因不滿狗狗坐上座椅及流口水沾濕座椅，疑特意調高車廂溫度，又大罵狗主用力關車門及「養畜生」，雙方發生口角後，司機更向狗狗吐口水發泄！事件惹來網民關注，紛紛認為司機行為過分，直指「唔鍾意可以唔接（訂單）」，又建議狗主向貨車公司投訴，避免同類事件再次發生。

有狗主發文講述帶同2隻大狗乘電召貨車的不快經歷，獲網民瘋傳討論。（資料圖片，非涉事車輛）

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多個地區群組瘋傳帖文，內容為1名女狗主講述上周四（20日）帶同2隻寵物狗乘搭電召貨車的經歷。該名狗主指當日帶同1隻阿拉斯加犬及1隻西摩犬乘搭貨車，打算帶狗狗前往寵物店洗澡，上車時阿拉斯加犬按平日習慣坐到座椅上，司機見狀便開聲制止。

狗主指當時已即時將狗狗拉回腳邊，「完全手都唔畀佢哋掂張椅」，後來她便感受到車頭傳來一陣熱風，「熱到我個人都覺得焗，何況係我隻狗。我諗住10分鐘路程，算喇」。

至目的地附近的1個轉彎位，由於路況有點擠塞，狗主見司機不斷望住狗狗，便提出於該處先落車，並以100元繳付價值95元的車費，抹了狗狗的口水再準備落車。沒料她被司機叫停，要求再次代為清潔座椅，「咁我就扯咗佢3張紙巾去抹多次佢張椅」，惟對方又再叫停，不滿稱「唔使啦，我以為你有濕紙巾」。

狗主指司機疑不滿兩狗流口水而刻意刁難，雙方一度口角，更指司機曾向狗狗吐口水發洩。（資料圖片，非涉事車輛）

狗主對遭司機刁難感到不滿，落車前「好聲好氣同佢講話『下次如果唔鍾意寵物你就唔好車喇』」，沒想到對方聞言即發難，大罵她落車時大力關門，「我認我係，因為我嬲，所以我大力咗」。她指司機其後特意停車追罵，「話我『你養埋啲咁嘅畜生，佢流晒口水我都冇收您清潔費啦窮X！』」，她先是「呆一呆」，再反駁「流口水收咩清潔費，佢又唔係嘔」，惟司機則指「就係當佢嘔」。

雙方逐於馬路邊口角，愈吵愈烈，狗主指涉事司機一度稱「你唔鍾意就報警」，又曾向狗狗吐口水，她氣得「即刻拎返抹完口水嗰張紙巾，扔返喺佢塊面」。事後她記下涉事貨車的車牌資料，並於網上分享不快經歷，直言「佢吐口水落我度，可能我都唔會咁嬲，但佢鬧我隻狗畜生，我真係忍唔到。我唔係拖住兩隻狗，我真係車巴佢」，又指已向貨車公司投訴，惟職員反問是否肯定對方為該公司旗下司機。

不少網民也認為，司機若不能接受寵物，大可拒絕接單，但無權傷害寵物發洩。（資料圖片）

帖文引來網民關注，不少網民認為客人召車時應已註明帶同寵物，司機若感抗拒大可拒絕接單，而非接載時刻意刁難，「佢有權唔載但無權鬧人同吐囗水喎」、「明知有毛孩佢有權唔接喎，無人迫佢接㗎」、「的確係好垃圾，但明知狗狗有時會流口水講真真係應該帶定濕紙巾」。

亦有本身為寵物主人的網民建議狗主向涉事貨車公司投訴，甚至報警備案，「襲擊罪包括吐口水」、「可以向台投訴司機！我相信樓主call車時都有註明有寵物，因為要畀附加費，既然司機自己唔鍾意動物嘅，又何必接呢張單呢」、「應聯絡CS投訴佢，佢多數有車Cam，等佢自己向公司解釋」。

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