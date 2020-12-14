疑不滿停車位被截糊　貨車突扭左嚇電單車司機　送貨員下車指罵

【車Cam / 駕駛態度】駕駛時切忌心浮氣躁，否則容易發生意外。有網民最近分享1段車Cam影片，看到有貨車司機疑因停車位被另一電單車佔用，不滿之下駛近對方並突然扭左軚「閘車」，電單車司機險些被「夾」後與送貨員互罵。不少網民看後批評送貨員涉嫌危駕，猶如「馬路炸彈」，但也有人認為事件或有「前傳」。

網上流傳一段車Cam片，拍到電單車疑險被貨車撞倒的一幕。（fb影片截圖）

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有網民昨日（13日）上傳影片至facebook群組「馬路的事討論區」，事發於屯門海趣坊旁巴士站，可見一輪電單車先停靠路邊，及後1輛貨車從後駛近，突然一下扭左，令電單車差點被「夾」在路壆和貨車之間。電單車司機立即響咹，送貨員下車後便一邊卸貨，一邊怒罵對方。片主直指，「真係睇唔過眼，我知P牌26（電單車）哥哥停咗你想停嘅位，咁你都唔洗夾佢又嚇佢」。

另一段網上流傳、由涉事電單車拍攝的車Cam顯示，送貨員下車後與電單車司機口角，並指「揩到咩？揩唔揩到呀？揩唔到啊嘛！講乜X嘢！」，不斷粗言辱罵；電單車隨後便駛離現場。

影片在網上引起熱議，不少人留言批評該送貨員涉嫌危險駕駛，籲片主向相關部門投訴，「明知咁做會危害其他道路使用者生命安全，仲要撩事鬥非」、「𠵱啲人喺馬路累人累物」、「個位佢買咗？」，又有物流業同行指：「影衰晒我哋啲物流人士。」不過，有部份網民就懷疑事件有「前傳」，但強調即使誰有錯在先，亦不能以「閘車」舉動報復，「都無可能咁恰部26（電單車）囉」。

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