床墊摺梯為女兒建蝸居遊樂場　網民怒轟危險　港媽：先了解再論斷

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-25 13:00

疫情下不少家長也對如何為孩子「放電」感到頭痛，紛紛諗計讓子女享受在家玩耍的時光。有港媽近日就利用摺梯、床墊、窗簾布及尼龍繩等物品，在200呎的蝸居內，為女兒建立「家中遊樂場」，表示慳錢之餘女兒也玩得開心。不過相片卻引來網民狠批危險，直指「點樣玩都可以聯繫到意外」，更將相片轉發至「生仔要考牌系列」專頁。港媽事後發長文回應網民，指女兒「比想像中玩得安全」，而且自己一直在旁照顧，認為網民「可先了解再論斷」。

有港媽分享自己為女兒搭建的蝸居遊樂場，卻引來網民批評危險。（fb專頁「緣份爸媽 親子共學學堂」圖片）

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該名港媽於facebook個人專頁發文，指居所只有約200呎，沒有太多玩具，但一直有很多不同想法，讓女兒「在簡單的家裏找到無窮的趣味」。早前她便利用摺梯、床墊、窗簾布及尼龍繩等家居物品，在蝸居內搭建了遊樂場，指女兒會爬上摺梯「扮維修工人整燈」，或以床墊當作滑梯，又會將窗簾布當成天幕，在「天幕」下的床墊上跳，「頂高氣球」。港媽於帖文形容蝸居遊樂場是「省錢之選」，又表示女兒非常享受玩樂時光，「孩子比我們想像中玩得更謹慎」。

港媽的帖文惹來網民關注，批評她設置的遊樂場具危險性，「小朋友鍾意玩，唔覺有問題，但作為父母嘅你，有責任保護自己仔女，任何一個小意外都唔想」、「完全唔覺有咩咁好玩，仲要用摺梯，又冇墊褥又有繩，仲要自我感覺良好，真係所謂嘅創意無限」。帖文其後更被轉發至fb專頁「生仔要考牌系列」，表示「係咪得我一個覺得好危險？我唔知佢所謂『遊樂場』係點玩，但我見到嗰條繩、梯、床褥已經令我聯想無限個意外情境」。

港媽發長文回應事件，指自己和女兒玩耍時也明白「安全與危險的底線」，強調女兒在「遊樂場」玩耍時自己一直在旁照顧。（fb專頁「緣份爸媽 親子共學學堂」圖片）

面對眾多網民批評，港媽先發長文交代，又不厭其煩留言回應，指自己作為父母有責任讓孩子在安全環境下成長，不過她認為「任何事情都有它的危險性與隨時出現的意外」，自己及女兒在玩耍時亦從不同的工具中明白「安全與危險的底線」。

她續指，教育方式沒有必然的準則，「何需干預或論斷」，並指從網民留言中「看到每個人不同的出發點，也見證不同家長背後的憂慮與預設，即使大家未必接納我的想法，但至少有個機會知道我的愚見」。最後她強調，屬於她與女兒的遊樂場將繼續開放，「佢繼續玩得開心，我也因佢而放心」。

有網民看過港媽解釋後也表示明白，「睇完你文字後，感覺到你對小朋友滿滿嘅愛，用心同理性，所以無謂同人哋再爭論」、「可控範圍內，畀小朋友發揮佢嘅無限創意係好事，香港大部份嘅家長set太多框架畀小朋友啦」。

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