失業轉做飲食業　老婆被40歲有錢高層狂追約會　人夫：睇唔到希望

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-25 17:00

正所謂「貧賤夫妻百事哀」，夫婦之間可以共富貴，但未必能共患難。有港男在討論區發文，指與太太結婚4年，疫情期間2人雙雙失業，後來太太找到1份辦公室文職工作，自己則轉戰飲食業，2人的生活習慣上開始出現分歧，此時太太竟遭公司1名40歲高層猛烈追求，還答應外出約會，令港男大感無力，「我人生已經睇唔到希望」。

有男網民分享指，太太遭公司1名高層猛烈追求，還答應外出約會，令他大感無力，「我人生已經睇唔到希望」。（《男人唔可以窮》劇照）

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該男網民日前在連登討論區，以「估唔到原來4年婚姻係咁脆弱」為題發文，指疫情期間跟太太一同失業，約2個月後太太率先找到新工，在1間藥品公司任職人事部，而自己在輾轉下找到1份飲食業工作，「肯學肯做，所以都搵到20k（2萬）維持到生計」。

他指太太身邊有很多男同事，不單工作上有交流，放工後亦會傳訊息給她，而且多數家境不俗，其中就有1位40歲左右的男高層明知妻子有家室仍然展開猛烈追求▼▼▼

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樓主表示，跟太太由中學畢業開始正式拍拖，直到現在快要30歲，已無力繼續維繫婚姻，下班後甚至不想回家，「我人生已經睇唔到希望，我好驚我老婆走佬」。

帖文一出即引來大量網民留言打氣，近千人1人1句安慰「男人30先啱啱開始，加油」、「帽唔怕戴，最緊要除得快，你先咁後生又肯捱，真係無嘢好怕！」，亦有人說出至理名言，認為低潮期才見到真面目，「呢關過到，大家咪珍惜下對方，過唔到咪比畀你見到佢咩料」。樓主其後向網民報平安，指自己已回家，「多謝連登巴打關心，再辛苦我都會撐住，已經返咗屋企了。」

疫情下各行各業大受打擊，很多人都不幸被炒加入失業大軍，有50歲的網民分享，指自己去年失業後轉行做侍應，但同齡老闆卻對自己不太友善，認為其工作能力不及80、90後，加上在客人面前做錯1件事，即再次被炒，令他不禁失望問「公平咩？」。

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