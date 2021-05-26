最誇生日｜美國廚師合力製破紀錄最長牛肉三文治　155米長要封街

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-26 08:00

慶祝生日炮製三文治竟然順便打破世界紀錄？費城牛肉芝士三文治（Philadelphia cheesesteak）是當地著名美食，日前有咖啡店老闆生日時忽發奇想要「大搞」，找來其他廚師一同合作，申請封街做出1條長達510呎（約155米）的超長牛肉芝士三文治，意外變成一場社區盛會，店主更希望借自己生日幫受疫情影響的民眾打打氣。

費城一班廚師合力做出最長牛肉芝士三文治，原本是想幫其中一名咖啡店老闆慶生。（「NBC10 Philadelphia」fb影片截圖）

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費城牛肉芝士三文治由小條麵包加入牛肉、烤洋蔥和芝士製成，是起源於20世紀初費城的熱門街頭小吃，原版並沒有芝士，美國其他地區售賣這種三文治時，都會加上費城二字。

主辦人及當地咖啡店「Rim Cafe」老闆Rene Kobeitri稱，他原本打算搞場生日聚會，誤打誤撞最後變成大型社區活動。從影片所見，廚師們在封鎖的街道上排了多張長枱，並將多條麵包接龍，每個廚師都在做出自己的版本。



美媒指，牛肉芝士三文治原本的最長紀錄是480呎（約146米），他們原意想做出約600呎（約183米）的版本，最終成品為510呎（約155米），已經打破了世界紀錄，但仍需等待確認。

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其中一名餐廳老闆Geno Vento告訴美媒指，一班人原本是幫Kobeitri慶生，Kobeitri突然說今年想大搞，做一場「每個人都可以參與」的大型聚會，最後他們一起付諸實踐，廚師們申請將南費城第9街封鎖起來，接龍式排出有2條街長度的枱，有人提議製作超大型的牛肉芝士三文治，一起動手製作時，不知不覺就製作出一條超大型的特別版。

他指廚師們用了上百條麵包，數百磅的牛肉，芝士像雨一樣淋下去，各人都在自己負責的區域製作出屬於自己餐廳的味道，意式番茄醬風、意式餛飩風、西班牙風應有盡有，還提供了椒鹽脆餅和啤酒等，變成一場社區盛宴。

民眾在枱子兩旁等吃，Kobeitri指疫情期間很多人失去工作、生意，甚至是家人，故想在自己生日為大家送上點心意，讓所有人鬆一鬆。雖然活動原意是好，但有不少網民在直播片段中留言，質疑這條三文治並非「原條」，而是很多條小麵包首尾相連，不能稱之為「最長」或「最大」，更有人批評太多參與者未佩戴口罩及很可能浪費食物等。

（綜合）

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