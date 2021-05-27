墨西哥72歲食人魔自拍肢解女子　削臉皮因長得漂亮　驚揭29女遇害

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-27 22:00

墨西哥近日發生的1宗已婚婦失蹤事件，意外揭開1名潛伏20年的恐怖食人魔真面目。墨西哥日前有1名34歲媽媽失蹤，其夫根據線索自行找到72歲鄰居Andrés Mendoza的家中，闖入發現疑犯枱上放着自己妻子的殘肢，警方到場揭發屋內地下室還有許多人類遺骸、保存完好的皮膚、臉皮等，懷疑他是連環殺手，及後更找到1本筆記，上面寫上29個女性名字，相信全是受害者，而且他還拍下了行兇影像。 疑犯承認自己殺人後會留下她們的身體部位，並有食人習慣，自爆殺死34歲媽媽時完整割下其臉皮，「因為她太漂亮」。案情指受害人都是失蹤女性，被殺原因都是拒絕疑犯求愛。

墨西哥72歲男子Andrés Mendoza殺害34歲失蹤已婚婦Reyna González並肢解對方，調查過程揭發他殺害了多名失蹤女子，警方據其筆記估計有29名女子遇害。（「FiscalEdomex」Twitter圖片）

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事發於5月14日，墨西哥洲Atizapán de Zaragoza市34歲女子Reyna González失蹤。最早期的報道指，失蹤已婚女子González前往男友Mendoza城外的家中，但後來她的丈夫Bruno Portillo向傳媒及警方交代，指他和妻子González育有2名女兒，在城裏開手機配件店，由於Mendoza年老又經常到訪店舖，是他們家的熟人，故妻子想幫襯Mendoza購買相關零件。

丈夫當天清晨5時就上班，及後遲遲未見妻子回家，於是當晚趕到Mendoza家中查問，對方拒絕讓他進門，只說不知道González下落。丈夫之後翻查閉路電視等線索，肯定妻子是去找Mendoza。翌日他再到Mendoza家中並強行入內，在枱上驚見妻子被割斷的遺駭，馬上報警。

丈夫Portillo稱一家人對Mendoza沒有戒心，因為看到Mendoza年紀大，也想幫他賺點錢。事發後，Portillo不敢讓女兒看電視，因為新聞竟然說妻子和殺人魔Mendoza有婚外情，但Portillo相信是對方作出來的謊言。

當日警察到場後揭發更可怕的真相，他們拘捕Mendoza時，發現屋內有其他頭骨及人骨，在1張枱上更發現失蹤女子Reyna的部分遺駭，器官、四肢被放到不同的桶子內，除多種人體組織碎片，警方還發現2把刀、2把大砍刀及鋼鋸等肢解工具。

警方在地下室發現有González殘骸的枱，丈夫在現場目擊一切，當時警方用鑿岩機打爆水泥地板，發現至少10個人的遺骸、殺人過程的片段和其他證據，包括寫上29名可能是受害者的女性名字的筆記、多名女子的身份證明文件、衣服、鞋、化妝品等。檢察部門集體到地下室大規模搜索，除了警察、法醫，還動員人類學家、考古學家、牙醫等，懷疑他和該區多名失蹤女子案件有關。

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調查過程中，警方發現Mendoza存放了一些布滿毛髮的人類皮膚，而且保存良好。據報疑犯從事肉類加工工作多年，所以皮膚和肌肉之間的切口相當精準，他還供稱自己用鹽將皮膚保存，去除水分以保持「最佳狀態」。

Mendoza供認自己殺害女子後會保留她們身體的一些部份，並且會食用她們的遺體。在當地20日舉行的聽證會上，警方確認Mendoza是連環殺手，承認已殺了7名女子；警方相信有更多女子涉案，而最新的受害者Reyna，當日被Mendoza用刀刺入她的胸口，再用大砍刀切走她的四肢肢解，Mendoza還削去她的臉皮，「因為她非常漂亮」，事發後Mendoza已將她的腿起肉，但未透露自己是否曾食用她的肉。

Mendoza還交代自己首次殺人的細節，案發年份為2001年，首名受害者是名叫Norma的酒吧女待應，Mendoza當時求婚被拒，將女方騙到家中用刀刺死；第2個受害人名叫Berenice，2人亦在酒吧認識，同樣因為拒絕了Mendoza的求愛而喪命。2016年Mendoza在另1間酒吧認識了Flor，他曾邀情對方吃飯，但示愛後被拒，故在同年10月殺了她。

2019年時他認識1名叫Rubicela的女子，Mendoza承認自己真的很愛她，一心只想得到她，故綁架了她最終痛下殺手。警方在兇案現場找到Flor和Rubicela的身份證，發現2人也是失蹤人士，身份已由家屬確認，目前未確認疑犯Mendoza有沒有留下她們的遺骸。據悉多名受害者死於同樣的作案手法，Mendoza會在酒吧與女子搭訕，誘騙她們回自己的住所，刺傷並肢體她們，最後埋屍，殺人動機全因為求愛被拒。

當地傳媒到訪Mendoza所住地區，有鄰居指他平日像個平凡人，透露他是市內一些委員會的主席，從未見過他有伴侶，只知道他有1個搬離城鎮的姐姐，估計他主要透過出租房屋來謀生。Reyna一家最近再搬到附近，事發前Mendoza幾乎天天都到店裏找她聊天。不過亦有鄰居透露，Mendoza經常色迷迷地看着年輕女性，區內的人都不信任他，而且他長期醉酒。

事件令墨西哥舉國震驚，代表Reyna家人的律師指Mendoza是精神變態，他對自己所作所為不感後悔。本月25日墨西哥傳媒報道，Mendoza還柙監獄後遭其他囚犯襲擊，甚至有人想殺他，要把他轉移到其他監獄。

因為案情嚴重，墨西哥司法部長辦公室高度關注事件，更在Twitter交代進展，有失蹤女性的家屬更上傳文件，希望當局調查他們的家人是否已慘遭食人魔毒手。

（綜合）