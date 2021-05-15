冷血劫殺│希臘4匪入屋劫財　綁20歲媽媽虐待1小時　女嬰面前勒死

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-15 19:11

希臘日前發生1宗恐怖劫殺案，4名匪徒入屋劫財還不滿足，竟當着寶寶面前，把年僅20歲媽媽殺死！該名英國年輕媽媽與32歲希臘丈夫居於雅典中產地區，日前凌晨時分突然有匪徒入屋行劫，夫婦被制服後，即使丈夫馬上供出財物位置，但匪徒仍綁住女戶主虐待折磨1小時，當着11個月大寶寶面前勒死她，最後帶同約3.5萬鎊（約38萬港元）現金和珠寶逃去。丈夫隨後自行脫困，目睹妻子慘況後馬上報警，當地警方現時懸紅26萬鎊（約284萬港元）緝兇，又指案件應該是老手所為，更透露不少令人心寒的冷血犯案細節。

希臘一家三口遇冷血匪徒入屋行劫，掠得財物後仍要在女嬰面前虐死20歲女戶主。（「Caroline Crouch」IG圖片）

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綜合外媒報道，20歲英國女子克勞奇（Caroline Crouch）的父親是英國人、母親是菲律賓人，成長於希臘小島阿洛尼索斯島（Alonnisos），2017年時認識當直升機飛行員的丈夫阿納格諾斯托普洛斯（Charalambos Anagnostopoulos），2人其後成婚，案發時和11個月大女兒居於雅典郊區Glyka Nera的3層複式單位，是當地中產地區。

周二（11日）凌晨，突然有3名匪徒闖入單位，制服夫婦並將他們綁起，阿納格諾斯托普洛斯指他被捆綁後，匪徒再用膠帶封住其眼和嘴。他聽到匪徒用零碎的希臘語對其妻子說「告訴我們錢在哪裡，我們會殺了嬰兒」，之後他聽到妻子尖叫，匪徒疑用槍指住女嬰。阿納格諾斯托普洛斯馬上說出財物的位置，但匪徒掠得財物後未有收手，接下來他都不清楚發生何事，約1小時後才成功脫困，衝上閣樓位置時發現妻子屍首，遂馬上報警。警方到場時女嬰仍在拍打媽媽，想叫醒她，場面令人心酸。

事發後，警方帶阿納格諾斯托普洛斯回住所調查，面對當地傳媒追問，他說自己只希望沒經歷過那場噩夢，「那是一場噩夢，我懇求匪徒不要傷害我們，我們告訴他們錢在哪並叫他們離開」。他現在希望警方盡快拘捕犯人，「我設法掙脫後衝上閣樓，見到妻子臉朝下躺着，而寶寶在旁邊哭泣」。

死者丈夫Charalambos Anagnostopoulos是直升機飛行員，警方已為他落2次口供，相信他不是嫌疑犯。（「Caroline Crouch」IG圖片）

當地警方指，匪徒應早有預謀，在入屋前已進行監視，是打劫老手。涉案匪徒一共4人，當日凌晨4點半打破底層窗戶進屋，1人在屋外戒備，打爆外面的閉路電視，3名入屋匪徒在樓下勒緊寵物犬的狗帶將其勒死，將狗屍掛起後馬上到樓上睡房制服夫婦。男屋主被綁在床柱上，被匪徒用膠帶封住其眼和嘴，克勞奇熱愛運動且學過拳擊，應曾抵抗匪徒，最後被匪徒用衣服綁起，慘遭折磨虐待1小時，最後被匪徒用上衣及枕頭袋勒死，女嬰則未有受傷。

警方指由於死者丈夫被膠帶緊纏，以致一度缺氧失去意識，故匪徒可能決定掉下他「等死」，但由於纏住他眼睛的膠帶有1條小縫隙，他之後順利找到電話及脫困。由於匪徒用外語溝通，阿納格諾斯托普洛斯無法識別是什麼語言，另外他很快就透露了財物位置，匪徒亦順利找到，未知為何仍對其妻狠下殺手。警方現正追查匪徒逃走路線，以及事前有沒有到該區踩線，將查問死者鄰居及朋友，看看是否有人泄漏屋內存放了大量現金的消息。消息指兩夫妻最近準備購入一塊地，故在家中留有大筆現金以作付款用途。

男戶主脫困後發現妻子臉朝下躺地，女兒在一旁哭泣。（「Caroline Crouch」IG圖片）

不過，當地傳媒報道事件有不同版本，有指死者丈夫一開始是和死者睡在同一房間，另一說法是一家3口睡在一起。而且驗屍報告指，克勞奇和匪徒應沒發生爭執，死前曾被折磨，警方其後又指死者丈夫雖報稱匪徒曾用槍對準嬰兒頭部，但現場證據無法證明這點。阿納格諾斯托普洛斯目前已作供2次，警方相信他不是嫌疑犯，但現階段未能排除所有可能性。希臘公安部長Michalis Chrisochoidis形容案件令人髮指，放眼希臘的犯罪事件中也很少見到這種野蠻行為。

克勞奇成長地阿洛尼索斯島在14日舉行悼念活動，幾乎所有島民都有出席，島上商店關門表示敬意，克勞奇父母亦有出席喪禮，阿納格諾斯托普洛斯幫女兒將鮮花放到妻子棺木上。阿納格諾斯托普洛斯形容妻子是保護女兒而喪命，「她是我一生快樂」，遺憾女兒要在沒有美麗母親陪伴下長大。截至14日，涉案匪徒仍然在逃，希臘政府正懸賞26萬鎊緝兇。

（綜合）