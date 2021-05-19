民眾放狗發現燒屍　巴西24歲狠母火燒1周大男嬰　CCTV揭殘酷過程

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-19 21:30

意外懷孕不想生下孩子，但竟狠心得放火燒死剛出生的嬰兒？巴西近日有民眾放狗時，狗狗突然叼着人類燒焦遺骸，意外揭發1宗母親燒嬰案。上周三（12日），巴西戈亞斯州1名狗主發現燒焦嬰屍後報案，由於嬰兒右腳的醫院識別鐲未被燒毀，警方馬上鎖定母親身份並拘捕她，附近閉路電視更拍到母親用紙箱裝住嬰兒及拿燃料的畫面。涉事的24歲媽媽被捕後認罪，解釋其母患重病，她對懷孕一事感羞愧，擔心母親得悉她未婚生子會氣死，故狠心燒子，但她不知道兒子被燒時是死是活，目前只被控匿藏屍體罪。

巴西24歲女生放火燒自己親生兒子，但稱不知當時男嬰原本是死是活。（兇殺案調查組圖片）

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綜合外媒報道，事件發生於巴西戈亞斯州首府戈亞尼亞（Goiânia）附近城市阿納波利斯（Anápolis ），上周三（12日）有居民放狗時發現狗狗咬住燒焦的東西，隨即叫狗狗將東西放下，狗狗之後拖他到街道一角的垃圾箱附近，他發現燒焦東西，附近鄰居均認為那是嬰屍，碰巧狗狗咬着的是人骨，焦屍僅得右下肢位置完整，上有醫院識別嬰兒的鐲，他們馬上報警。

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警方到場後封鎖該區調查並帶走嬰屍，附近的荒地有焚燒痕迹，疑為放火地點，男嬰身上還有用來識別身份的醫院手鐲，並寫上了母親的名字，所以警方馬上鎖定母親身份。警方隨後翻看附近的閉路電視，本月10日有鏡頭拍到母親駕車停在附近，拿着放有初生兒子的白色紙箱走到停車場底部，其後又返回汽車拿酒精和打火機，之後用1加侖的酒精燃點嬰兒身體，警方同日拘捕母親。

女生將裝有兒子的紙箱拿入荒地，被閉路電視拍下。（閉路電視畫面／兇殺案調查組圖片）

閉路電視畫面：

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當地兇殺案調查組發言人Wllisses Valentim稱，女疑犯承認燒嬰，供稱無人知道她懷孕一事，她透露一直用綁帶收緊肚子，將孕肚隱瞞起來，連男友都不知情。女疑犯解釋母親病重，她對懷孕感羞愧，也擔心媽媽知道後會難以接受，「她說母親病得很重，如果母親知道女兒懷孕了，擔心會氣死她」，所以她不想要孩子。女犯人聲稱父親長居外地，母親長期臥床，但供詞尚未被警方確認，目前不清楚她的母親患了什麼疾病。

審問期間女疑犯哭起來，說自己真的想不生孩子，她只在兒子出生第1天餵哺母乳，案發時不知道孩子是生是死。警方指男嬰在事發前1周出生，女疑犯放火前可能還活着，她供稱放孩子入紙箱時，男嬰「身體很燙」，嬰兒有機會被活活燒死，仍在等候驗屍報告。

女疑犯男友作供稱，得知懷孕消息後，他們已決定墮胎，女友向男友謊稱已做墮胎手術，故他一直不知情，但警方表示會繼續調查女疑犯的男友，確定他是否涉案。警方已控告女疑犯匿藏屍體罪，並還柙監獄，目前未確定是否起訴她殺人罪。由於警方決定保護女疑犯的身份，當地傳媒無法聯繫她的辯護律師。

（綜合）