2歲妹IQ達146成美Mensa最年輕成員　智商直迫愛因斯坦僅差這個數

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-28 08:00

2歲小孩居然可以懂這麼多？美國1名年僅2歲的小妹妹Kashe Quest智商高達146，較著名天才愛因斯坦的智商160略低，然而她已加入高智商組織「門薩」（Mensa），更是美國門薩最年輕成員。女童的母親指，留意到女兒識別能力很強，約歲半已認得所有字母、數字、顏色及形狀等，更能按地圖形狀和地點區分美國50個州，透過符號識別元素周期表。不過媽媽強調，女兒很多方面和一般小孩無異，會盡力確保她有個愉快童年。

美國女童Kashe Quest只有2歲但智商達146，成為美國門薩最年輕成員。（「itsmejit」IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

來自美國洛杉磯的Kashe Quest早前接受IQ測試時，發現她雖然年僅2歲但智商已高達146，隨即成為美國門薩最年輕成員，而美國人的平均智商約為98。美國Mensa稱他們擁有逾5萬名會員，年齡由2歲至102歲不等，成員中什麼人都有，包括工程師、主婦、演員、學生等，執董Trevor Mitchell接受美媒訪問時，大讚Kashe是學會非凡的新成員，希望為她及父母提供更多幫助以面對挑戰。

+ 6 + 6 + 6

大多數兒童在2歲開始能夠背誦數字，Kashe的媽媽Sukhjit Athwal表示，很早留意到女兒能快速識別新事物，而且記憶力很好，學習速度很快，她約歲半已認得所有字母、數字、顏色和形狀，能自己由1數到100，還記得50多個手語動作。Kashe會很主動學習，已能通過地圖的形狀識別美國50個洲，還能通過元素周期表上的符號來識別各元素，除了英語，她還在學習西班牙語。

雖然從小就是個小天才，但媽媽強調她還是個蹣跚學步的孩子，很多方面和普通小孩一樣，會向大人扭計、發脾氣，只是溝通上會更方便，因為她似乎比同齡小孩理解更多。媽媽現時想確保女兒有個快樂的童年，不想對她施加任何壓力。

（綜合）

愛瑪屈臣、「戇豆先生」路雲雅堅遜、麥當娜及Natalie Portman▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

BTS RM、EXID Hani、Block B 朴經及金泰希▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

內塔尼亞胡、比爾‧蓋茨、羅致光及馬斯克▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

霍金▼▼▼

愛因斯坦▼▼▼

估完名人智商，不如再估下不同國家／地區民眾的平均智商。

亞洲國家／地區▼▼▼

歐美國家▼▼▼