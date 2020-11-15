港人平均智商全球排第幾？　呢14位名人原來IQ爆燈！

【智商Intelligence Quotient／香港人智商／名人智商】你是否知道智商要有幾高才屬天才？根據香港較常用的測智商方法韋氏智力量表（Wechsler Intelligence Scale），IQ達120至129分屬優秀類別，若你有130分或以上則屬天才！

香港也曾出產過何凱琳、沈詩鈞等「神童」，小小年紀就獲大學取錄，大家又是否知道香港人平均智商是多少、在全球排第幾？有什麼名人擁有高智商？不妨先看看相片找提示，再玩個小遊戲估下全球各地不同人的智商！