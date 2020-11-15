港人平均智商全球排第幾？　呢14位名人原來IQ爆燈！

撰文：林奧莉
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【智商Intelligence Quotient／香港人智商／名人智商】你是否知道智商要有幾高才屬天才？根據香港較常用的測智商方法韋氏智力量表（Wechsler Intelligence Scale），IQ達120至129分屬優秀類別，若你有130分或以上則屬天才！
香港也曾出產過何凱琳、沈詩鈞等「神童」，小小年紀就獲大學取錄，大家又是否知道香港人平均智商是多少、在全球排第幾？有什麼名人擁有高智商？不妨先看看相片找提示，再玩個小遊戲估下全球各地不同人的智商！
愛瑪屈臣、「戇豆先生」路雲雅堅遜、麥當娜及Natalie Portman▼▼▼
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BTS RM、EXID Hani、Block B 朴經及金泰希▼▼▼
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內塔尼亞胡、比爾‧蓋茨、羅致光及馬斯克▼▼▼
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霍金▼▼▼
愛因斯坦▼▼▼
估完名人智商，不如再估下不同國家／地區民眾的平均智商。
亞洲國家／地區▼▼▼
歐美國家▼▼▼
答啱0至3條，今日開始可以留意多啲啊！
答啱4至6條，好勁！睇嚟你都好留意名人智商～
答啱5至7條，對名人智商瞭如指掌，神人！