怒！狗狗遭綁氣球升空嚇到狂吠　網紅玩出火被炮轟　道歉竟這樣說

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-05-29 09:00

為吸引眼球到底可以去到幾盡？擁有逾400萬粉絲的印度YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）涉嫌虐畜，被網民狂轟無道德。夏爾馬早前在自己飼養的寵物犬身上綁上一串氫氣球，嘗試讓愛犬飛上天，片中可見狗狗一度升高至大廈2樓，令狗狗嚇得連吠數聲，片段沒有交代狗狗最終被升至多高。 影片上載至YouTube頻道後火速惹來外界猛烈抨擊，有動物組織更報警舉報其惡行，網紅隨即把影片下架，其後上載另1段影片道歉，同時替自己的行為辯解，他聲稱自己是愛犬之人，又指拍攝前已做足安全措施，令人感覺似狡辯無悔意，而他最終因涉嫌違反動保法被捕，已獲准保釋候查。

印度網紅夏爾馬（Gaurav Sharma）早前在自愛犬Dollar身上綁上一串氫氣球，並讓愛犬飛上天，引來猛烈抨擊。（YouTube影片截圖）

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網紅為了博取點擊率，不時做出極度過火的行為，印度德里的YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）在當地人氣不俗，其YouTube頻道擁有415萬粉絲，近日卻因1條原創影片涉觸犯法律。涉事影片攝於本月21日，影片前段描述夏爾馬和1名女性友人帶松鼠狗「Dollar」出發到雜貨店購買氫氣球，在店內已嘗試在松鼠狗身上綁上氫氣球，以便測試所需的氣球數目。

到達公園後，夏爾馬及友人在Dollar身上綁上1串達十多個的氫氣球。完成準備工作後，先由女友人抱着Dollar，當她一放手，Dollar隨氫氣球向前飄走，當時整個身體已懸空，嚇得牠四肢在凌空亂動，女友人立即上前把Dollar抱緊，以防牠飄走。夏爾馬其後再嘗試升起Dollar，今次由他單手托着愛犬，放手後Dollar即向上飛，2人隨即把牠拉下來。

點圖看松鼠狗被綁氫氣球飛上天過程▼▼▼

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鏡頭一轉，夏爾馬和愛犬站在車子的引擎蓋上，車子停泊在1幢約數層高的房子旁，夏爾馬把Dollar緩緩向上推，被綁上氫氣球的Dollar立即飄起，快速升至2樓，Dollar嚇得連吠數聲，片段沒有交代Dollar最後升至多高。

影片上載至YouTube後引來網民狂轟，指責夏爾馬完全不顧狗隻安危，動物組織更向當地警方舉報夏爾馬，指控他涉嫌虐狗。面對批評聲音，夏爾馬把影片下架，並上載另1影片道歉及解釋，他聲稱自己是愛犬之人，強調已做足安全措施，呼籲觀眾別模仿他的錯誤行為，並承諾以後不會拍攝類似題材。

當地警方因接獲不少投訴而介事件，經初步調查後，決定以《災難管理法》和《防止殘酷對待動物法》拘捕夏爾馬，其後准許他保釋候查。

（綜合）

獸醫小心地清理狗狗身上的石膏。（微博影片截圖）